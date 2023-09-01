المشروع يسهم في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تكلفة التخزين بأسعار مناسبة

أعلن النائب فارس العتيبي عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن تأسيس شركة مساهمـــة عامة يكون غرضها تخزين جميع السلع والمنتجــــات المستـــوردة.



وقال في مقدمة الاقتراح: إنه نظرا لما تواجهه الدولة والمواطنين من زيادة في أسعار السلع والمنتجات المستوردة وما يواجهه أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع تكلفة التخزين وهو ما يعكس زيادة في أسعار السلع والمنتجات فهذا يحتاج إلى تخصيص مساحات كافية لتخزين السلع وذلك للأسباب التالية:



- دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تكلفة التخزين بأسعار مناسبة.



- عدم وجود مساحات تخزين كافية للسلع والمنتجات والمواد الغذائية والمواد الكيماوية والأدوية.



- ارتفاع تكلفة التخزين بسبب الاحتكار.



- ارتفاع أسعار المنتجات بسبب كلفة التخزين.



- الكويت دولة مستوردة وأغلــــب المنتجــــــات مستــوردة.



- المخالفات الكثيرة بسبب سوء التخزين الناتج عن استخدام أماكن غير مخصصة لغرض التخزين مثل العمارات والبيوت السكنيــــة بسبب عدم وجود مخازن.



وأن الطريقة الأنسب لحل هذه المشكلات تتمثل في تأسيس شركة مساهمة بغرض انشاء مخازن للسلع المستوردة، بحيث تطرح 50% من أسهمها للاكتتاب العام، وتمتلك الدولة 50% من أسهمها بحيث لا يقل مساحة المخزن الواحد عن مساحة 500.000 متر مربع لاستيعاب أكبر قدر من السلع والمنتجات المستوردة، وذلك في 3 مناطق شمال وجنوب ووسط الكويت.



ونص الاقتراح على ما يلي:



أولا: «تأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها تخزين جميع السلع والمنتجات المستوردة بتخصيص مخازن ومساحة كل مخزن لا تقل عن 500.000 متر مربع في 3 مناطق شمال وجنـــوب ووسط الكويـــت».



ثانيا: تكون حصص الشركة على الوجه التالي:



1- 50 % من أسهمها تمتلكها الدولة.



2- 50 % من أسهمها تطرح للاكتتاب العام.



ثالثا: تلتزم الشركة بنسبة عمالة كويتية لا تقل عن 80%.