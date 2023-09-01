وجّه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد، قال في مقدمته: يوجد نقص حاد في الأطباء البيطريين الكويتيين في الكويت عموما وفي هيئة الزراعة خصوصا بسبب قلة الحوافز والرواتب المتدنية، ومع هذا تقوم الهيئة بإحالتهم للتقاعد واستبدالهم بالوافد في مخالفة صريحة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 بشأن الإحلال والتكويت وفي مخالفة لقانون رقم 103/2013 والذي ينص على أن خدمة الأطباء حتى عمر 75 سنة. «نص السؤال»



1 - أسباب إحالة الأطباء البيطريين الكويتيين للتقاعد.



2 - تزويدي بجميع أسماء وأعداد وأعمار الأطباء الوافدين في هيئة الزراعة سواء تعيين او عقود او مشاريع مثل مشروع التحصينات والسل او أي مشاريع اخرى او أي طبيب تمت الاستعانة بخدماته لصالح هيئة الزراعة.



3 - تزويدي بأعداد وأسماء الأطباء الكويتيين الذين تم تعيينهم في هيئة الزراعة في اخر خمس سنوات.



4 - تزويدي بمدى احتياج هيئة الزراعة للأطباء البيطريين للخمس سنوات القادمة.



5 - تزويدي بجميع اللجان في القطاع الحيواني مع بيان بأسماء وجنسيات ومؤهلات أعضاء اللجان.



6 - أسباب استبعاد الطبيب البيطري الكويتي من حملة الدكتوراه والماجستير من لجنة التراخيص الطبية والاكتفاء بالطبيب الوافد والملاحظ البيطري (دورة سنتان بعد الثانوية).



7 - ادارة الصحــــــة الحيوانية هي القلب النابض والمشغل للقطاع الحيواني في الكويت وهي تختص بحماية الانسان والحيوان من الأمراض الوبائية وهي تتعامل بشكل مباشر مع منظمة الصحة الحيوانية OIE في باريس وتتسلم تقارير يومية بالحالة الصحية العالمية.



٭ ما أسباب تكليف ملاحظ بيطري وترك الأطباء مع علمنا بفرق الإمكانات بين الملاحظ البيطري والطبيب؟



8 - حديقة الحيوان تعتبر من واجهات البلد ومقصدا للجميع سواء للكويتيين او المقيمين او الطلبة او السائحين.



٭ ما أسباب اغلاق حديقة الحيوان منذ 2019؟



٭ ما ميزانية حديقة الحيوان مع بيان تفصيلي للميزانية من رواتب ومؤتمرات وغذاء ورعاية صحية منذ 2019؟



٭ تزويدنا بأسماء وأعداد وجنسيات الأطباء العاملين فعليا وليس الإداريين في الحديقة.



9 - عدد ونوع وأسعار الحيوانات التي نفقت في حديقة الحيوان منذ آخر خمس سنوات مع تقارير اللجان المشكلة لبيان أسباب نفوق الحيوان.



10 - ما أسباب السماح باستيراد الطيور المائية التي لا تعد من طيور الامن الغذائي والتي ليست لها جدوى اقتصادية وتعتبر من أخطر الطيور لاحتضانها مرض انفلونزا الطيور ونشره للطيور الاخرى دون ظهور أي أعراض عليها وهي سبب رئيسي في دمار ثروة الدواجن.