عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى الجهراء د.محمد الجسمي عن اجراء 23 عملية في جراحات «السمنة» المعقدة عبر المنظار الجراحي بمشاركة زائر بروفيسور مختص من إسبانيا. وذكر د.الجسمي، في تصريح لـ «الأنباء»، أن هذا جاء من خلال ورشة عمل نظمها قسم الجراحة العامة بمستشفى الجهراء عن جراحات السمنة المعقدة بالمنظار الجراحي.



وأفاد د.الجسمي بأنه تم أيضا خلال ورشة العمل مناظرة 6 حالات معقدة وتقديم الاستشارات الطبية لها، مشيدا بجهود الفريق الطبي بالقسم، وبدعم مدير المستشفى د.أحمد خاجة ورئيس الهيئة الطبية د.عبدالرحمن الشمري. ولفت الى أن قسم الجراحة العامة في مستشفى الجهراء يشهد نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة، مشيرا إلى وجود خطط مستقبلية لإدخال تقنيات جديدة للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة.