33.2 مليار دينار القيمة السوقية لـ 31 شركة بالسوق الأول.. تعادل 79.4% من قيمة «البورصة»

الأسهم القيادية استقطبت 82% من السيولة المتدفقة إلى السوق منذ بداية العام بـ 5.46 مليارات دينار



المحلل المالي



تعتبر شركات السوق الأول، وعددها 31 شركة مدرجة في بورصة الكويت، الرافعة الرئيسية للبورصة من حيث الأداء والسيولة والقيمة الرأسمالية السوقية، حيث بلغت قيمتها السوقية مجتمعة حوالي 33.2 مليار دينار، ما يعادل 79.4% من القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الكويت التي بلغت 41.82 مليار دينار كما في 30 أغسطس 2023.



وأيضا تستقطب أسهم السوق الأول معظم السيولة المتدفقة إلى «البورصة» السوق، حيث شكلت السيولة على تلك الأسهم الـ 31 منذ بداية عام 2023 حوالي 82%، بما يعادل 5.46 مليارات دينار، وذلك من إجمالي سيولة البورصة الكويتية التي بلغت بدورها 6.67 مليارات دينار.



وبعد أن أعلنت شركات السوق الأول عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2023 (باستثناء بوبيان للبتروكيماويات وألافكو حيث سنتهما المالية مختلفة عن باقي الشركات)، فقد ارتفع صافي الأرباح المجمعة لـ 29 شركة في السوق الأول بنسبة 31% لتسجل 1.05 مليار دينار، ارتفاعا من 801 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2022.



وارتفعت صافي أرباح معظم شركات السوق الأول وبشكل ملحوظ، بينما انخفضت صافي أرباح 11 شركة، وهذا الارتفاع في صافي الأرباح كان نتيجة الارتفاع الملحوظ في صافي أرباح البنوك، خاصة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك بوبيان، بالإضافة لشركتي زين والمباني، نتيجة تحسن بيئة الأعمال وارتفاع الفائدة بالنسبة للبنوك ونمو سوق الائتمان.



وعند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية لشركات السوق الأول في «البورصة»، يتبين أن معظم هذه الشركات حققت نموا ملحوظا في إيراداتها التشغيلية، باستثناء بعض شركات الخدمات المالية التي تأثر نشاطها التشغيلي بالتذبذب في أسواق المال والخسائر في أسواق الأسهم.



وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة لشركات السوق الأول بنسبة 35.5% لتسجل 4.67 مليارات دينار في النصف الأول من 2023، بالمقارنة مع 3.45 مليارات دينار بالنصف الأول من 2022، وأيضا ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لهذه الشركات بنسبة 24% إلى 1.59 مليار دينار، بالمقارنة مع 1.29 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2022.



وبعد إعلان هذه النتائج الجيدة لمعظم شركات السوق الأول، يتبين أن تقييمات الأسهم بدأت بالانخفاض ووصلت إلى مستويات مناسبة وقد تتحسن نتيجة النتائج المالية الجيدة المتوقعة حتى نهاية السنة الحالية، ليسجل معدل مكرر ربحية السوق الأول 17.5 مرة.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) شركات السوق الأول من حيث صافي الأرباح التي بلغت 333.4 مليون دينار بالنصف الأول من 2023، بنسبة نمو 141.4%، تلاه الوطني بصافي أرباح بلغت 275.35 مليون دينار، ومن بعده جاء كل من مجموعة زين وبنك بوبيان بصافي أرباح بلغت 111.7 مليونا و41.3 مليون دينار، على التوالي.



أما من حيث الإيرادات التشغيلية فقد تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 929.7 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 12.2% مقارنة مع النصف الأول من 2022، وبصافي ربح تشغيلي بلغ 183.6 مليون دينار وبهامش ربح تشغيلي نسبته 20%.



وتلتها شركة أجيليتي بإيرادات تشغيلية بلغت 648.4 مليون دينار (مرتفعة بنسبة 140%) وبربح تشغيلي بلغ 76.3 مليون دينار بارتفاع نسبته 46% في ربحها التشغيلي، وبهامش ربح بلغ 12%، أما «بيتك» فقد حقق أرباحا تشغيلية قدرها 489 مليون دينار من إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 734.4 مليون دينار.



أما الوطني فقد حقق صافي أرباح تشغيلية قدرها 359.2 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 566 مليون دينار، وكان واضحا ارتفاع الإيرادات التشغيلية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بنسبة 81% لتسجل 595.54 مليون دينار، وصافي أرباح تشغيلية بلغت 48.54 مليون دينار.