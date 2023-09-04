وجه النائب د.عبد الكريم الكندري سؤالا مشتركا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري ووزير العدل فالح الرقبة قال في مقدمته، عنونت صحيفة «الجريدة» الكويتية في عددها 5426 الصادر في يوم الأحد 3 سبتمبر 2023 صفحتها الأولى هذا الخبر «علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن السلطات البريطانية خاطبت نظيرتها الكويتية قبل نحو أشهر مستفسرة عن أسباب عدم المطالبة بصرف المبالغ المالية المحجوزة لدى بعض المصارف البريطانية لمصلحة الكويت.



وأشارت المصادر إلى أن السلطات البريطانية أكدت أن هناك حجوزات على حسابات مواطنين كويتيين لدى مصارف بريطانية كانت قد صدرت أوامر من الجهات القانونية في بريطانيا بالحجز عليها وتجميدها لمصلحة السلطات الكويتية نظير الملاحقات القضائية التي قامت بها الكويت ضد عدد من المدانين في القضايا الجزائية، ممن كانوا في عدة أماكن خارج البلاد، وتبين أن لهم أموالا مطلوبة بتلك الأماكن».



انتهى الاقتباس بالرجاء تزويدي بالتالي:



1- هل قامت السلطات البريطانيـــة بمخاطبـــة السلطـــــات الكويتيــــة مستفسرة عن سبب عدم المطالبة بالمبالغ المحجوزة على حسابات كويتيين لدى مصارف بريطانية كانت قد صدرت أوامر من الجهات القانونية في بريطانيا بالحجز عليها وتجميدها لمصلحة السلطات الكويتية نظير الملاحقات القضائية التي قامت بها الكويت ضد عدد من المدانين في القضايا الجزائية؟ إن كانت الإجابة بـ«لا»، فلماذا لم يتم نفي هذا الخبر، وإن كانت الإجابة بـ«نعم»:



أ- فما الأسباب التي دعت السلطات الكويتية والجهات المختصة لعدم المطالبة بهذه المبالغ المحجوزة لدى المصارف البريطانية؟



ب- هل ورد في الخطابات والمراسلات أسماء المواطنين الذين تم الحجز على أموالهم، ولم تقم السلطات الكويتية بالمطالبة بها؟ مع تزويدي بصورة للمراسلات والمخاطبات التي أرسلتها السلطات البريطانية للكويت.