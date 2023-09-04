وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قال في مقدمته: تعد منطقة جليب الشيوخ واحدة من مناطق الكويت التي شهدت قصورا في الخدمات الأساسية منها الأمنية والاسكانية والصحية بصورة أصبحت تمثل هاجسا لكل من يقطنها، وكذلك افتقاد الاستقرار المنشود في مسكن لا يفي بحاجات الأسر التي اضطرت للإقامة فيها أو تملك عقارات دون التمكن من التصرف في بيعها أو غير ذلك لعدم اصدار بلدية الكويت شهادة الاوصاف لهم، وفي ظل غياب علاج للمشكلة والتي مضي عليها ما يجاوز العشرين عاما، الامر الذي يعد حبسا للملك ومخالفة صريحة للدستور، فضلا عن عدم اتخاذ أي إجراءات لتثمينها وإعادة تنظيمها حضاريا. وبدلا من أن تكون هذه المنطقة واجهة حضارية للكويت لموقعها الجغرافي المتميز وقربها من مطار الكويت الدولي، وبدلا من أن يقام بها الفنادق والمجمعات والأسواق التجارية الراقية فعلى العكس من ذلك وجدناها منطقة غير حضارية حيث الشوارع متهالكة والنفايات متراكمة والمباني عشوائية، بل والأدهى من ذلك وجدناها مركزا لبيع المسروقات وملاذا للهاربين والرذيلة، ورغم تعاقب السنين والوعود المتتالية من الحكومات المتعاقبة إلا أننا لم نعد نرى أي دور ايجابي واضح أو ملموس من وزارة البلدية في هذه المنطقة.



لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي على أن يكون الرد مشفوعا بما يتطلبه البيان من مراسلات وقرارات وإجراءات ذات صلة بالرد:



1- ما الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت لإنهاء مشكلة اصدار شهادات الأوصاف لعقارات المواطنين في المنطقة خاصة أن المشكلة لاتزال قائمة؟



2- هل تم اتخاذ أي إجراءات نحو تثمين عقارات المنطقة وإعادة تنظيمها حضاريا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى موافاتي بهذه الإجراءات ومتى يتوقع انتهاء هذه الإجراءات وإتمام عمليات التثمين؟ وإذا كانت الاجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب؟



3- هل تم تشكيل لجان من قبل وزارة البلدية لإجراء عمليات مسح ميداني للمشكلات التي تعاني منها هذه المنطقة على أرض الواقع ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لحلها من عدمه، في حال كانت الايجابية بالإيجاب يرجى موافاتي بتقارير وتوصيات هذه اللجان، وما نسبة تنفيذ تلك المقترحات والحلول وما معوقات تنفيذها؟



4- بعد توليكم الحقيبة الوزارية هل وضعتم خطة زمنية لمعالجة العديد من المشاكل في هذه المنطقة وعلى رأسها إيجاد الحلول الجذرية في السماح للمواطنين بحرية التصرف في أملاكهم سواء بالبيع أو غيرها من خلال اصدار شهادات الأوصاف للعقارات المملوكة لهم؟



5- منذ أن توليتم الحقيبة الوزارية هل لديكم تقرير عن الأسباب التي أدت الى ما تعانيه منطقة جليب الشيوخ من مظاهر الإهمال والقصور في تقديم العديد من الخدمات من مرافق الدولة المختلفة مع ذكر كل الجهات ذات الصلة بهذا الإهمال والقصور مع التسلسل التاريخي لها؟