أعلنت الشرطة السويدية القبض على شخصين على الأقل بعد اندلاع شغب عنيف خلال محاولة جديدة لحرق المصحف الشريف قام بها العراقي سلوان موميكا.



وجرت هذه المحاولة في إحدى الساحات العامة لمدينة مالمو جنوب السويد حيث تقيم مجموعات كبيرة من المهاجرين. وأوضحت قناة «أس في تي» التلفزيونية أن نحو 200 شخص كانوا موجودين في المكان، وأكدت الشرطة في بيان أن عددا منهم أبدوا امتعاضهم وألقوا الحجارة نحو موميكا.



وأظهرت أشرطة فيديو على منصات التواصل، أشخاصا يحاولون اختراق طوق نصبته الشرطة قبل أن يتم توقيفهم، في حين حاول شخص اعتراض سيارة للشرطة كانت تنقل موميكا بعيدا من المكان.



وأكدت الشرطة توقيف شخصين واعتقال آخرين للاشتباه بضلوعهم في الشغب، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنهم.



وأثار موميكا موجة غضب عارم في العديد من دول العالم الإسلامي مذ بدأ يقيم تحركات لحرق نسخ من المصحف في يونيو الماضي.



وترجم ذلك بسلسلة تحركات احتجاجية، كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.



من جهتها، دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.