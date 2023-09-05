الدوحة - فريد عبدالباقي



تكثف إدارة نادي الريان القطري من اتصالاتها لضم المغربي أشرف بن شرقي، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي 17 الجاري ليكون بديلا لمواطنه سفيان بوفال، الذي تعرض لإصابة ويغيب عن الفريق لمدة 3 أشهر.



يذكر أن بن شرقي فسخ تعاقده مع الجزيرة الإماراتي بنهاية الموسم الماضي، بالتراضي. بدوره يرغب الزمالك المصري في استعادة لاعبه السابق ولكن لظروفه المالية وعدم قدرته في إبرام التعاقدات الجديدة نظرا لوقفه من القيد بداية الميركاتو الصيفي الحالي حال دون ذلك، فيما ترغب إدارة الوداد البيضاوي المغربي في استعادة نجمها الذي كان لاعبا في صفوفها قبل انتقاله إلى الهلال السعودي ومنه إلى الزمالك.



هذا، واجتاز المحترف البرازيلي لنادي أستون فيلا الإنجليزي فيليبي كوتينيو، الكشف الطبي في مستشفى سبيتار بالدوحة، تمهيدا لإتمام إجراءات التعاقد مع الدحيل بناء على رغبة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.



وفي شأن آخر، طالبت جماهير السد بإقالة المدرب البرتغالي برونو ميغيل عقب التعادل السلبي أمام الوكرة في ختام مباريات الجولة الثالثة، حيث ترى الجماهير السداوية أن المدرب لم يقدم ما يشفع له للاستمرار مع الفريق منذ توليه المهمة والمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي ودعها من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام الشرطة العراقي 2-4.



إلى ذلك، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في غرب القارة لشهر أغسطس الماضي، وفق اختيار الجمهور.



ويتنافس على الجائزة المحترف الجزائري لنادي الغرافة ياسين براهيمي، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، وعبدالرزاق حمدالله (اتحاد جدة السعودي)، وروبرتو فيرمينو (أهلي جدة السعودي)، ويوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، وأنس العوضات (الوحدات الأردني)، وحمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، والحاج مالك (الأنصار اللبناني). وأشار الاتحاد إلى أن التصويت لاختيار أفضل لاعب في أغسطس سيستمر حتى الساعة 8 مساء الخميس المقبل.