المنظمة أنشئت بقرار من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وتبرع كريم من العم خالد يوسف المرزوق (رحمه الله) صاحب الأيادي البيضاء والتبرعات الكريمة المتتالية .. وأبناؤه الكرام ساروا على نهجه العظيم

عبدالكريم العبدالله

كشف رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله عن تدشين شراكة ثلاثية علمية طبية وفقهية متميزة بين المنظمة وكلية الشريعة بجامعة الكويت، والجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية والفقهية في أول تعاون مشترك بينها فيما يخص مساعدات الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تأتي لترسيخ التعاون بين مختلف المؤسسات الطبية الفقهية في العالم الإسلامي، وكذلك بين الجاليات الإسلامية في العالم الغربي وفي كل أنحاء العالم.



وذكر الجارالله في كلمة له على هامش الملتقى العلمي لمناقشة جلسات المؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة قبل الانغراس وأخلاقياتها على شبكة «زووم»، والذي نظمته كلية الشريعة جاء بمشاركة خبراء وعلماء من الشريعة وأطباء يتقدمهم د.محمد عوض العجمي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ود.عبير الشهاب مديرة نادي مداد لإعداد الفقهاء التابع لقسم الفقه وأصوله بالكلية، ود.حنان سلطان الأمين العام للجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية.



وأوضح انه خلال الملتقى، تمت مناقشة واستعراض توصيات وقرارات «المؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة قبل الانغراس وأخلاقياتها» والذي تم عقده بالرياض لدراسة ما نتج عنه من توصيات وبيان للحكم الشرعي في هذه الوقائع المستجدة ومواكبة لنوازل العصر وبيانا لمرونة الشريعة وصلاحيتها لاستيعاب الأحاديث وأحكامها واستباقا في بيان أحكامها الشرعية لتسهم في سن القوانين والضوابط ومراعاتها في التشريع وتبصير الناس بأحكامها.



وأعرب د.الجارالله عن سعادته بهذا الملتقى العلمي الذي احتضنته كلية الشريعة، مستذكرا بداية المنظمة الإسلامية والتي وضعت هذا النهج على مدار 40 سنة وما زالت تحرص وتدعم هذه المواءمة بين الطب والفقه لمثل هذه المستجدات والنوازل، داعيا الى تكوين شراكات إسلامية عالمية.



وأشاد د.الجارالله بكل الإجلال بجهود الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، الذي أنشأ هذه المنظمة بقرار أميري عام 1984 إبان ترؤسه لمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى إثر تبرع كريم من العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، صاحب الأيادي البيضاء والتبرعات الكريمة المتتالية، والذي سار أبناؤه الكرام على نهجه العظيم. وأعلن د.الجارالله عن عقد الندوة الدولية للطباعة الحيوية بمقر المنظمة في الكويت خلال الفترة بين 24 و25 من سبتمبر الجاري، وكذلك المؤتمر الدولي الضخم للذكاء الصناعي في يناير المقبل.



واختتم د.الجارالله كلمته بالدعوة إلى المزيد من التعاون الثلاثي لمعالجة نوازل أخرى متجددة تحت مظلة هذه الشراكة المميزة، شاكرا كل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء المهم، خاصة عميد الكلية ونادي مداد والجمعية الطبية الفقهية السعودية، وكل من اهتم بحضور هذه المحافل العلمية من أساتذة وأطباء ومهتمين.