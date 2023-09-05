عبدالكريم العبدالله



أكد رئيس الجمعية الطبية د.ابراهيم الطواله أن الاجازات المرضية (الطبيات) أصبحت واقعا يثقل كاهل الخدمات الصحية ويقلل من جودتها، ولذلك أصبح تطبيق «المرضيات الالكترونية» أمرا ضروريا. وكشف د.الطواله في تصريح صحافي أن متوسط عدد الإجازات المرضية التي يتم اصدارها في المراكز الصحية بلغ ما يقارب 3 ملايين طبية سنويا، مشيرا إلى أن هذا العدد يأتي من دون احتساب الطبيات في المستشفيات الحكومية والقطاع الطبي الخاص.



وبين رئيس الجمعية الطبية أن 90% من حالات الاعتداء على أطباء الرعاية الاولية يأتي بسبب الاجازات الطبية.