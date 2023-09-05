بشرى شعبان



أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة عبدالله الحمدان عن توجه المجلس بالتنسيق مع التطبيق الحكومي للخدمات الالكترونية «سهل» لإضافة الخدمات التي يقدمها المجلس للتطبيق ضمن برنامج عمل الحكومة.



وقال الحمدان في تصريح صحافي بعد الاجتماع التنسيقي الذي عقده مع مراقب التوثيق الآلي ممثلا عن ادارة الحاسب الآلي بوزارة الشؤون وممثلي الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لمناقشة تنفيذ مشروع إنشاء منصة رقمية لاستقبال بلاغات العنف الأسري والتعامل معها بأن ذلك يأتي ضمن خطة عمل المجلس لمواكبة التطور الإلكتروني وتسهيل الخدمات المقدمة.



وأشار الحمدان إلى أن المجلس يقدم الاستشارات النفسية والاجتماعية بشكل مستمر لمتابعة الحالات المستفيدة من الخدمات التي يقدمها المجلس بالتنسيق مع مكتب الانماء الاجتماعي، لافتا الى إن لائحة قانون العنف الأسري بعد اعتمادها خطوة مهمة لحماية أفراد المجتمع من العنف، مؤكدا ان المجلس يعمل على تنفيذ توجيهات وزير الشؤون رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الشيخ فراس السعود عبر تطوير الخدمات.