وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، قال في مقدمته: نصت المادة 20 من قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي على أن يكون التعيين في وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي للدرجات التي تلي درجة ملحق ديبلوماسي أو قنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها عضو السلكين إلى الوظيفة التي تليها مباشرة.. إلخ.



كما يجوز نقل الموظفين المعينين بكادر الوظائف المدنية العامة بوزارة الخارجية إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بدرجة ملحق ديبلوماسي أو قنصلي، وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلكين.



حيث أعلنت وزارة الخارجية عن حاجتها لشغل عدد 30 وظيفة بدرجة محلق ديبلوماسي وقنصلي من حملة الشهادة الجامعية درجتي الماجستير والدكتوراه بالتخصصات التالية (علوم سياسية - علم اقتصاد - إعلام - جغرافيا - علاقات دولية - قانون - تاريخ). ولما كانت وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي من الوظائف الهامة والتي تتطلب كفاءة ومؤهلات خاصة لابد من توافرها لشاغلي هذه الوظائف الذين يمثلون الكويت في الخارج والمحافل الدولية.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 - ما الأسس والمعايير التي وضعتها وزارة الخارجية للتحويل من وظائف الكادر الإداري إلى كادر وظائف الســلكين الديبلوماســـي والقنصلي، وما الأساس العلمي الذي تعتمد عليه الوزارة، وهل العبرة بالتخصص أو المؤهل العلمي الذي عين به الموظف بالوزارة أم المؤهل العلمي الذي حصل عليه بعد استكماله الدراسة أثناء الخدمة مع تزويدي بنسخة من القرارات والضوابط المنظمة لذلك؟



2 - ما التخصصات المطلوبة للتعيين في كادر وظائف السلكين الديـــــبلومــــاسي والقنصلي أو النقل من كادر الوظائف الإدارية لشغل إحدى هذه الوظائف، وهل من بين هذه التخصصات (تقنية المعلومات - علوم الكمبيوتر - محلل نظم - محاسب - تاريخ فن) أم أن هذه التخصصات غير مطلوبة؟



3 - بتاريخ 16/11/2022 صدر قرار وزارة الخارجية رقم 53/2022 بشأن آلية طلب النقل من الوظائف المدنية العامة إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي، فما المعايير التي وضعتها الوزارة في اختيار التخصصات المدرجة بهذا القرار ولماذا لم يتم إدراج تخصص المحاسبة ضمن تخصصات (التسويق - الإدارة - الاقتصاد - التجارة) علما بأن تخصص المحاسبة ضمن هذه التخصصات وجميعهم يتم الحصول عليها من كلية واحدة؟



4 - كم عدد حالات الموظفين الذين تم تعديل وضعهم الوظيفي من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف الســلكين الديبــلومـــاسي والقنصلي بوزارة الخارجية منذ عام 2013 وحتى ورود هذا السؤال مع تزويدي بعدد من تم تعديل وضعهم الوظيفي لحصولهم على المؤهل العلمي أثناء الخدمة دون الحصول على إجازة دراسية وعدد من تم تعديل وضعهم الوظيفي بعد الحصول على إجازة دراسية مع تزويدي بكل الكتب والمخاطبات التي تمت بين وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية للموافقة على جمع هؤلاء الموظفين بين العمل والدراسة، وكذلك المراسلات التي تمت لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديل الوضع الوظيفي لكل حالة على حدة؟



5 - هل تم رفض تعديل الوضع الوظيفي لأي من موظفي الوزارة الحاصلين على شهادات جامعية في التخصصات التي تعلن عنها الوزارة بصفة دورية للتعيين عليها بكادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي مع حصولهم موافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديل وضعهم الوظيفي، مع تزويدي بأسباب ومبررات الوزارة لرفض كل حالة من هذه الحالات على حدة؟



6 - هل توجد لدى الوزارة لجنة مشكلة لدراسة طلبات التحويل من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الديبـلوماســـــي والقنصلي من عدمه وفي الحالة الأولي يرجي موافاتي بأسماء أعضاء هذه اللجنة وآلية عملها؟



7 - ما آلية الوزارة في الإعلان عن تقديم طلب الحصول على إجازة تفرغ دراسي للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم أثناء الخدمة سواء الجامعية أو الماجستير والدكتوراه؟ وهل تراعي الوزارة إجراءات ديوان الخدمة المدنية في ذلك؟ وكم عدد الموظفين الذين تم منحهم إجازة تفرغ دراسي منذ عام 2013، مع موافاتي بصورة من المخاطبات والإجراءات الخاصة بكل حالة على حدة؟



8 - نمى إلى علمي بأن القرار رقم (128/2023) الصادر بتاريخ 18/4/2023 بشأن تحويل بعض الموظفين من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بناء على إعلان الوزارة، لم يتضمن بعض أسماء الموظفين المتقدمين والمستوفين للشروط الواردة بالإعلان، وعليه يرجى تزويدي بأسماء من تم قبول تحويلهم من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي ومؤهلاتهم العلمية وجميع محاضر اجتماع لجنة السلكين الخاصة بالإعلان المذكور أعلاه مع تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة وآلية عملها؟