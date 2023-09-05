تكليف المعنيين بالهيئة مراجعة كل إجراءات المناقصة قانونياً وفنياً من قبل جهة فنية محايدة للتأكد من عدم المساس بحريات الأفراد وخصوصياتهم



أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. عمر العمر أنه لا حجب لأي تطبيقات تواصل إلا في حال مخالفة التطبيق للقانون وبعد اتباع كل الإجراءات القانونية.



وقال العمر، في تصريح نشره مركز التواصل الحكومي: بما أن الهيئة هي الجهة المختصة قانونا بحماية خصوصية بيانات المواطنين والمقيمين كافة، والحفاظ عليها من أي تدخل أو تعرض للاختراق، وبعد اللغط الحاصل في برامج التواصل الاجتماعي حول حجب أحد التطبيقات، أنفي وجود أي حجب لتطبيقات التواصل، إلا في حال مخالفة التطبيق للقانون وبعد اتباع كل الإجراءات القانونية.

وأضاف: أما مناقصة مشروع تطوير بوابة الإنترنت، فهي تهدف إلى:



1 ـ زيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات داخل الدولة وخارجها لتتماشى مع الزيادة المطردة التي وصلت إليها البلاد.

2 ـ حماية بوابة المعلومات بالدولة في حال تعرض البلاد لخطر معلوماتي.



وختم العمر: وبناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فهد الشعلة، تم تكليف المعنيين بالهيئة بمراجعة كل إجراءات المناقصة قانونيا وفنيا من قبل جهة فنية محايدة للتأكد من عدم المساس بحريات الأفراد وخصوصياتهم.