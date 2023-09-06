عزز نادي الشباب السعودي لكرة القدم صفوفه بلاعب الوسط الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد لثلاثة مواسم.



وقال الشباب في حسابه على منصة «إكس» «وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الاستاذ خليف الهويشان رسميا عقد انضمام اللاعب البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو لمدة 3 مواسم قادما من فريق أتلتيكو مدريد وتمنت الإدارة الشبابية للاعب التوفيق في مسيرته مع شيخ الأندية».



ونشر الشباب صورا للاعب البلجيكي بقميص النادي مع الرقم 23، مرفقا إياها بتعليق «الأبيض والأسود يزهاك».



ويلتحق صاحب الـ 66 مباراة دولية بركب النجوم الذي انضموا للدوري السعودي هذا الصيف، وبات ثالث أجنبي ينضم إلى الشباب بعد المهاجم السنغالي حبيب ديالو (من ستراسبورغ) ولاعب الوسط الكولومبي غوستافو كويار (من الهلال).