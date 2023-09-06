

وجّه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد، ونص السؤال على ما يلي: بشأن عدد من المناقصات الخاصة بشبكة التوزيع الكهربائية في الكويت وطلبات إيصال التيار الكهربائي المتعطلة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما أسباب تأخر الترسية والتعاقد للمناقصات التالية:



أ - مناقصة رقم و ك م: 24-2022/2021 بشأن تمديد ولحيم كابلات أرضية ضغط متوسط (11 ك.ف) لتوسعة شبكة التوزيع الكهربائية في شمال الكويت.



ب - مناقصة رقم و ك م: 26-2022/2021 بشأن تمديد ولحيم كابلات أرضية ضغط متوسط (11 ك.ف) لتوسعة شبكة التوزيع الكهربائية في جنوب الكويت.



ت - مناقصة رقم و ك م/7310/2021 بشأن توريد كابلات ألومنيوم ضغط متوسط (11 ك.ف).



ث - مناقصة رقم و ك م (7311/2021) بشأن توزيع كابلات نحاس وضغط متوسط (11 ك.ف).



2 - عدد طلبات إيصال التيار الكهربائي المتعطلة نتيجة للتأخر في إنجاز المناقصات المشار إليها أعلاه.



3 - خطط الوزارة لتوفير البدائل في حال استمرار تأخر المناقصات المشار إليها.



4 - حـجــم المخزون الحالي المتوافر لدى الوزارة من الكابلات الأرضية ضغط متوسط (11 ك.ف).



5 - الخيارات المتاحة أمام أصحاب طلبات إيصال التيار الكهربائي في حال عدم قدرة الوزارة على إيصال التيار.



6 - في حال تحمل طالب إيصال التيار الكهربائي لتكلفة شراء الكابلات من مورد معتمد، فهل تخصم القيمة التقديرية للكابلات من رسوم إيصال التيار الكهربائي المدفوعة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب؟