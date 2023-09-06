وجه النائب عبدالله الأنبعـــي ســـؤالا إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، وطالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما سبب عدم إلغاء بند التفرغ العلمي في ميزانية 2023/2024 بحيث تم تخصيص 158000 دينار لهذا البند، في الوقت الذي تم تخصيص فقط 2500 دينار لبند برامج تدريب الباحثين، ولم تخصص أي ميزانية لبرامج تطوير الأبحاث (صفر دينار)،



مع العلم أن ميزانية المعـهــد الكـلـيــة تـــم تخفيضها؟



2 ـ ما أهمية منح الإجازة العلمية للقياديين بعد انتهاء مدد تكليفهم في مناصبهم تحت مسمى التفرغ العلمي بمزايا مالية استثنائية (تخصيص ميزانية لتغطية تكاليف راتبين كل شهر لمدة سنتين وتذاكر على درجة رجال الأعمال للمتفرغ وأفراد أسرته عن كل سنة)؟



3 ـ كيف تسمح اللوائح للقائم بأعمال المدير العام بالحصول على منحة التفرغ العلمي وهو على رأس عمله وبصفته الرئيس الأعلى للجنة العليا لتقييم مقترحات المنحة وهو ذاته من يعتمد الموافقة على طلبه حسب اللوائح التي وضعت وكما فعلت سابقته د.سميرة أحمد السيد عمر؟



4 ـ كيف استفاد المعهد من أبحاث القياديين كباحثين أوائل بعد عودتهم من إجازة التفرغ العلمي، وما مساهماتهم في تطوير مجالات الأبحاث، وما التقارير والأبحاث التي أنجزوها ونشروها؟