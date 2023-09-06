من المقرر أن تطلق الصين صندوقا استثماريا جديدا مدعوما من الدولة يهدف إلى جمع نحو 40 مليار دولار لقطاع أشباه الموصلات، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر، حيث تكثف البلاد جهودها للحاق بالولايات المتحدة والمنافسين الآخرين.



ومن المرجح أن يكون أكبر الصناديق الثلاثة التي أطلقها صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني، المعروف أيضا باسم «الصندوق الكبير»، ويتجاوز مستهدفها البالغ 300 مليار يوان (41 مليار دولار)، مستهدفات الصناديق المماثلة لعامي 2014 و2019، والتي جمعت 138.7 مليار يوان و200 مليار يوان على التوالي، وفقا لتقارير حكومية.



ونقلت «رويترز» عن مصادر أن أحد مجالات الاستثمار الرئيسية سيكون معدات تصنيع الرقائق، وفقا لما اطلعت عليها «العربية.نت».



يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ مرارا على حاجة الصين إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، وأصبحت هذه الحاجة أكثر إلحاحا بعد أن فرضت واشنطن سلسلة من إجراءات الرقابة على الصادرات على مدى العامين الماضيين، مشيرة إلى مخاوف من أن بكين قد تستخدم رقائق متقدمة لتعزيز قدراتها العسكرية.



وفي أكتوبر، طرحت الولايات المتحدة حزمة عقوبات شاملة منعت وصول الصين إلى معدات صناعة الرقائق المتقدمة، واتخذ حلفاء الولايات المتحدة اليابان وهولندا خطوات مماثلة، وقال اثنان من المصادر لـ «رويترز» إن السلطات الصينية وافقت على الصندوق الجديد في الأشهر الأخيرة، وأوضح أحد الأشخاص أن وزارة المالية الصينية تخطط للمساهمة بمبلغ 60 مليار يوان.



وبحسب المصادر، فإن عملية جمع الأموال ستستغرق على الأرجح أشهرا ولم يتضح على الفور متى سيتم إطلاق الصندوق الثالث أو ما إذا كان سيتم إجراء تغييرات أخرى على الخطة.