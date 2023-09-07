القاهرة ـ مفرح الشمري



أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، أن الفنان القدير محمود حميدة سيكون مفاجأة حفل الختام بالدورة الحالية الذي يقام الجمعة المقبل في دار الأوبرا المصرية، حيث سيقدم عرض مسرحي صغير خلال الحفل، وذلك تقديرا من إدارة المهرجان لمسيرته الفنية الكبيرة والممتدة، وكونه من أصحاب الموهبة الكبيرة في سماء الفن المصري، وخلد اسمه في ذاكرة الجمهور المصري والعربي. وقد رحب الفنان الكبير محمود حميدة بالمشاركة في حفل ختام المهرجان لهذا العام، نظرا لقيمة المهرجان التاريخية بين المهرجانات المسرحية العالمية، وكونه يحظى بتقدير كبير من جانب المسرحيين المصريين والأجانب على السواء.



ومن المقرر ان يخرج حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المخرج هاني عفيفي، والذي سيقدم فقرة فنية مدتها 10 دقائق، وسيتم خلال الحفل إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة الثلاثين من المهرجان، كما سيقوم كل من وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني ود.سامح مهران رئيس المهرجان بتسليم الجوائز.