دراسة لشمول الخدمات المساندة والتمريض في التعيينات على «العقد الثاني» خلال الفترة المقبلة



عبدالكريم العبدالله



في الوقت الذي أصدر فيه وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا بتعيين أبناء الكويتيات من الأطباء من بند «المكافآت» إلى العقد «الثاني»، انتهت الوزارة من حصر أعداد الأطباء «البشري والأسنان» من هذه الفئة، حيث يبلغ عددهم ما يقارب 100 طبيب وطبيبة.



وذكرت مصادر صحية، في تصريح لـ «الأنباء»، أن القرار يشمل فقط الأطباء من المقيمين بصورة غير قانونية من أبناء الكويتيات لمساواتهم بزملائهم من الوافدين، لافتة إلى أن القرار سيشمل الأطباء الذين على رأس عملهم والتعيين الجديد، وجار حاليا عمل الإجراءات الإدارية لنقلهم إلى العمل على العقد الثاني قريبا.



وأشارت المصادر إلى أن المميزات التي سيحصل عليها الأطباء «البشري والأسنان» من فئة المقيمين بصورة غير قانونية من أبناء الكويتيات هي حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة ـ الترقية في المستويات الوظيفية وغيرها من المميزات الأخرى.



وكشفت المصادر ذاتها عن دراسة في وزارة الصحة حاليا لشمول العاملين في مجال الخدمات الطبية المساندة والتمريض من المقيمين بصورة غير قانونية أبناء الكويتيات في هذا القرار خلال الفترة المقبلة لتعيينهم على العقد الثاني. وكان الوزير العوضي قد اصدر عدة قرارات في مصلحة أبناء الكويتيات منها قرار التوظيف المباشر للأطباء، كما اصدر قرارا برفع المستوى الوظيفي للعاملين في مجال الخدمات المساعدة من ابناء الكويتيات المعينين على بند الاستعانة بخبرات على بند المكافآت.



هذا، وتقدم عدد من الأطباء من ابناء الكويتيات بالشكر الجزيل لوزير الصحة د.أحمد العوضي على حرصه واهتمامه بأبنائه من الأطباء ابناء الكويتيات، وسعيه في اصدار القرارات التي تصب في صالحهم.



وأكد الأطباء أن قرارات وزير الصحة من شأنها تحفيزهم وتشجيعهم ودعمهم في العمل، مما سيعود بالرقي على الخدمات الصحية.



وأوضح الأطباء، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن الوزير العوضي منذ توليه حقيبة الصحة وهو يسعى إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية ودعم الأطباء وتشجيعهم من خلال القرارات المثمرة التي تصب في صالحهم، مؤكدين على انهم سيعملون بجد واجتهاد لخدمة المرضى.