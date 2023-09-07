

وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي: ونص السؤال على ما يلي:



نشرت وزارة الأشغال العامة على موقعها في حساب تويتر (اكس) تحت عنوان «وزارة الأشغال العامة mpw_kw@» في تاريخ 16 يناير 2023 التغريدة التالية: «تحديد مواقع الحفر في الشوارع الرئيسية والفرعية لإصلاحها في أماكن مختلفة من البلاد حسب خطة موضوعة من القطاعات المعنية مع السعي في تسريع إجراءات عقود الصيانة مع الجهات المعنية». ولما كانت الشوارع الرئيسية والفرعية في عموم أرجاء البلاد تعاني من مشاكل الحفريات والتشققات وتطاير الحصى منذ سنوات عديدة دون أي مؤشرات على جدية وزارة الأشغال العامة بأعمال الصيانة المطلوبة، ناهيك عن الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتباعها مع الشركات المنفذة والمتسببة في إلحاق هذا الضرر الجسيم على السلامة العامة والحوادث الناجمة عن رداءة خطوط السير المرورية وتلف المركبات الخاصة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية من خطة وزارة الأشغال العامة الموضوعة من القطاعات المعنية لتحديد مواقع الحفر في الشوارع الرئيسية والفرعية في مختلف الأماكن من البلاد والإجراءات الخاصة بتسريع عقود الصيانة مع الجهات المعنية وفقا لما جاء في تغريدة الوزارة على موقعها بحساب تويتر بتاريخ 16/01/2023 المشار إليها، مع بيان أسباب عدم نشر خطة الوزارة المعلن عنها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أمام الرأي العام.



2 - صورة ضوئية من الجدول الزمني لأعمال الصيانة المزمعة في الشوارع الرئيسية والفرعية وعقود الصيانة الخاصة بها والجهات المكلفة بأعمال الصيانة إن وجد، مع بيان إذا كانت الشركات المكلفة بأعمال الصيانة هي الشركات المنفذة لتعبيد وسفلتة الشوارع التالفة.



3 - كشف تفصيلي بالأعمال المنفذة لصيانة وتعبيد وسفلتة الشوارع الرئيسية والفرعية في البلاد منذ تاريخ 02/01/2018 حتى تاريخ الجواب على السؤال، مع بيان مواعيد إنجاز كل منها وعقود التنفيذ الخاصة بذلك، وتحديد نوعية مشاكل التلف أو الحفريات أو تطاير الحصى فيها، مع تزويدي بالشركات المنفذة والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها الوزارة بحقها إزاء مشاكل التلف وجودة التنفيذ.



4 - كشف بأسماء الشركات المنفذة لأعمال الطرق والشوارع التي عانت من مشاكل الحفر والتشققات الأرضية وتطاير الحصى قبل تاريخ 02/01/2018 والتي استبعدت من مشاريع الوزارة المستقبلية بسبب تلك المشاكل وسوء أعمال التنفيذ والصيانة وتاريخ استبعادها، وهل أبرمت أي عقود جديدة معها مجددا؟ مع بيان أسباب ذلك إن وجدت.



5 - متى أنشئت إدارة الجودة في وزارة الأشغال العامة؟ وما اختصاصات هذه الإدارة؟ وهل مازالت قائمة حتى الآن؟ وفي حالة استمرار وجود إدارة الجودة يرجى تزويدي بمسميات الوظائف القيادية، وعدد العاملين فيها وتخصصاتهم الوظيفية، ومؤهلاتهم الدراسية، وفي حالة إلغاء الإدارة يرجى بيان أسباب وتاريخ إلغائها.



6 - هل تملك وزارة الأشغال العامة مختبرا أو أكثر لفحص نوعية الأسفلت والمواد الكيميائية واللاصقة المستخدمة في تركيبته؟ في حالة وجود مختبر يرجى تزويدي بمسميات الوظائف القيادية وعدد العاملين فيه وتخصصاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم الدراسية، وفي حالة إلغاء المختبر يرجى بيان أسباب وتاريخ إلغائه، مع بيان المختبرات التي تفحص نوعية الاسفلت والمواد الكيميائية واللاصقة المستخدمة في تركيبته واعتماده ومؤهلات الجهات التي تقوم بذلك وشهادات اعتمادها والجهة التي تعتمدها، مع تزويدي بالمستندات الخاصة بهذا الشأن.



7 - أسباب إلغاء مصنع الاسفلت بوزارة الأشغال العامة وتاريخ إلغائه، مع تزويدي بعدد مصانع الاسفلت المعتمدة وتاريخ اعتمادها وشهادات اعتمادها والجهة التي تعتمدها، مع تزويدي بالمستندات الخاصة بهذا الشأن.