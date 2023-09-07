ما آلية عمل وخطة بلدية الكويت للانتهاء من إعداد وثائق المناقصات وطرحها في فترات زمنية قبل انتهاء العقود السارية؟



وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قال في مقدمته: تعد منطقة جليب الشيوخ من المناطق التي تفتقر إلى أهم الخدمات الأساسية التي يحتاج اليها قاطنوها، وأبرزها عقود النظافة، حيث تراكم القمامة والروائح المنبعثة منها كل هذا يدل على أن هذه المنطقة مهملة ولا يكترث أحد لساكنيها.



وفي ظل غياب علاج للمشكلة التي مضى عليها ما يجاوز العشرين عاما، وفي غياب تام لدى وزارة البلدية في الرقابة على نظافة هذه المنطقة فضلا عن عدم اتخاذ إجراءات لحلها بحيث أصبحت مشكلة تؤرق أبنـــاء الشعب الكويتي سواء مــــن سكان هــــذه المنطقة أو زائريهــــا.



ولمعرفة أبعاد المشكلات التي تعاني منها المنطقة وإجراءات الجهات ذات الصلة في معالجتها بشكل متكامل تحقيقا للصالح العام.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 - كم عدد عقود النظافة التي وقعتها بلدية الكويت في منطقة جليب الشيوخ منذ 1/1/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ يرجى تزويدي بمدة كل عقد، وقيمته وأسماء الشركات التي جرى التوقيع معها.



2 - هل يوجد عقد خاص بالنظافة في منطقة جليب الشيوخ حاليا؟ في حالة الاجابة بالنفي يرجى بيان أسباب عدم طرح مناقصة حتى ورود هذا السؤال، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي عن سبب المستوى المتدني للنظافة في هذه المنطقة على الرغم من وجود عقود سارية في هذا الشأن.



3 - هل رصدت بلدية الكويت مخالفات على الشركات التي جرى التوقيع معها فيما يتعلق بنظافة المناطق في جليب الشيوخ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المخالفات والعقوبات المقررة عليها.



4 - كم عدد الشكاوى التي تسلمتها بلدية الكويت بشأن نظافة منطقة جليب الشيوخ، منذ 1/1/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان ما اتخذته البلدية تجاه هذه الشكاوى مع تزويدي بصورة ضوئية من الشكاوى.



5 - ما آلية عمل وخطة بلدية الكويت للانتهاء من إعداد وثائق المناقصات وطرحها في فترات زمنية كافية قبل انتهاء العقــــود الساريـــة، تجنبـــا لتحميل المــــال العــــام مبالغ إضافيـــة؟



6 - ما الإجراءات المتبعة لمتابعة البلدية أعمال عقود النظافة على نطاق محافظتي الجهراء والفروانية بصفة عامة ومنطقة جليب الشيوخ بصفة خاصة مع موافاتي بصورة من هذه الإجراءات؟



7 - ما صحة غياب وعدم التزام مفتشي النظافة بالدوام الرسمي في المراكز التابعة لمحافظتي الجهراء والفروانية التي تعمل بنظام النوبة، الأمر الذي يعكس ضعف متابعة البلدية لشركات النظافة وعدم قيامها بالواجبـــات الوظيفيــــة على النحــو المطلوب؟



وما الإجراءات المتخذة تجاه مفتشي النظافة المخالفين؟ مع موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك؟



8 - هل توجد تقارير أو دراسات أعدتها الوزارة أو الجهات التابعة لكم في هذا الخصوص خلال السنوات الثلاث الماضية؟ مع تزويدي بها إن وجدت.



9 - هل توجد لديكم آلية أو خطة لمحاربة الفساد المالي والإداري فيما يخص العقود الخاصة بالنظافة التي تبرمها الوزارة مع الشركات من عدمه؟ وفي حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة من هذه الخطة؟ وفي حالة النفي يرجى تزويدي بأسباب عدم وجود خطــــة واضحة لذلــك.