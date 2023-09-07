

تقدم أمين سر مجلــس الأمة النائب د.مبارك الطشه باقتراح برغبة لإنشاء طريق سريع متعدد الحارات لربط مدينة المطلاع مع الدائري السادس واستحداث المزيد من المداخل والمخارج بها. وقال د. الطشه في مقدمتــه:



رغم مرور أعوام على انطلاق أعمال البناء والإعمار بمشروع مدينة المطلاع، إلا أن بعض ضواحي المدينة مازالت تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، فضلا عن مشكلات النظافة وإنارة الشوارع، وما يزيد معاناة السكان أيضا قلة المداخل والمخارج، والطرق التي تربط المدينة بالمناطق القريبة، الأمر الذي يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إليها.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التـــالي:



إنشاء طريــق سريع متعــــدد الحــارات في الاتجاهين بطــــول 6 كيلومترات تقريبا لربط مدينة المطلاع مع الطريق الدائري السادس السريع، يبدأ بمحاذاة «سليل الجهراء» وينتهي في الضاحية 12 بالمدينة، واستحداث المزيد من المداخل والمخارج بمدينة المطلاع على الطرق الرئيسة القريبة.