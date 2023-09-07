بداح العنزي



وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض ومسارات صرف مياه الأمطار حول منطقة جنوب عبدالله المبارك الإسكانية. وأوضح تقرير مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس الذي سيحال للمجلس البلدي ان الموافقة تضمنت التالي:



٭ 3 أحواض مكشوفة لتجميع مياه أمطار بمساحات وبعمق متفاوت ومحددة بسور.



٭ قنوات مائية مكشوفة بعرض 40م.



٭ وصلتان مائيتان تحت سطح الأرض بعرض 40م.



٭ مسارات لصرف مياه الأمطار تحت سطح الأرض بعرض 25م، كما هو موضح مواصفاتها الفنية وإحداثياتها ومواقعها بالكروكيات المرفقة، شريطة ما يلي:



٭ الالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها وأن يتم التنسيق معهم قبل التنفيذ.



٭ تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع معتمدة من الهيئة العامة للبيئة.



٭ التنسيق قبل التنفيذ مع إدارة شؤون البيئة ببلدية الكويت، والالتزام بتوصياتها بعمل سور شبكي وخندق يفصل بين أي موقع ضمن المشروع، متداخل مع موقعي ردم النفايات (مردم جنوب جليب الشيوخ، ومردم شمال الطريق الدائري السابع) وتحمل التبعات القانونية في حال عدم الالتزام.



٭ تخويل إدارة التنظيم العمراني بزحزحة أي موقع ضمن المشروع، وتعديل أبعاده وذلك بما لا يتعارض مع المساحة المعتمدة لأي موقع، في حال وجود تعارض مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.