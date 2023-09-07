

عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا إداريا يقضي بنقل المدير السابق للرقابة التجارية عبدالرحمن المطيري، إلى إدارة حماية المستهلك.



وقالت المصادر إن الهدف من التدويرات الأخيرة التي شهدتها الوزارة تطوير أداء الإدارات خلال الفترة المقبلة.



وعمل المطيري في إدارات متعددة في الوزارة، حيث كان مديرا لإدارة الرقابة



منذ 2020، وكان قبل هذه الفترة مديرا لإدارة قمع الغش التجاري ومديرا لإدارة الدراسات والدعم التجاري.



وخلال عمله في إدارة الرقابة أنجز المطيري تطبيق برنامج الميكنة الذي يتم من خلاله تحويل المخالفات أو محاضر الضبطيات من ورقية إلى إلكترونية، كما تنتظر إدارة حماية المستهلك تطوير أدائها مستقبلا والاستفادة من خبراته التي اكتسبها طوال فترة عمله في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.