وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، قال في مقدمته: نمى إلى علمنا اكتشاف العديد من التجاوزات بشأن نظام وآلية التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، وعليه يرجى افادتي بالآتي:



1 ـ ما صحة هذا الأمر، وإذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى افادتي بالآتي:



٭ هل تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من قرار تشكيلها ونسخة من القرارات والتوصيات التي انتهت اليها وما الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه القياديين المتورطين في هذه التجاوزات بناء على قرارات وتوصيات اللجنة.



وهل تمت إحالة أي منهم الى النيابة العامة، وهل تضمنت التجاوزات التي تم اكتشافها أي شبهات تزوير في محررات رسمية ؟ مع تزويدي بنسخة من تقرير اللجنة.



٭ هل تم تسجيل باحثين عن عمل لا تنطبق عليهم شروط التسجيل، إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالحالات التي تم ضبطها والجهات التي تم تعيين كل حالة فيها إذا تم التعيين، وإفادتي بالإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المتورطين في هذا الأمر.



2 ـ يرجى تزويدي بكشف بأسماء أعضاء لجنة القبول للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية.



3 ـ ما مهام مجلس الخدمة المدنية، وما القواعد التي تحكم عملية النقل والندب بين الجهات الحكومية؟ وكم يبلغ عدد الاستثناءات الممنوحة على ذلك وأسبابها؟



4 ـ كم يبلغ عدد المواطنين منتظري الوظيفة في النظام الآلي للتوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية حتى تاريخ ورود السؤال، وما تخصصاتهم، وكم مدة الانتظار الفعلية لكل مؤهل على حدة؟



5 ـ هل قام ديوان الخدمة المدنية بفرز أسماء وأعداد منتظري الوظيفة ممن لم يرشحوا للعمل منذ أكثر من 3 سنوات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة حيال ذلك وطريقة تعيينهم وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب المانعة لذلك؟



6 ـ هل هناك لجنة مشتركة بين ديوان الخدمة المدنية وبرنامج وإعادة الهيكلة وروافد التعليم «التربية والجامعة والتطبيقي» تقوم بقياس مخرجات التعليم وتوجه الخريجين الى سوق العمل؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات وقرارات التعيين والعضوية، وإذا كانت الاجابة بالنفي، فيرجى تزويدي بأسباب عدم إصدار قرار بشأن تلك اللجنة.