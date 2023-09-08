وجّه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:



1 - هل تدخل الأمين العام لجامعة الدول العربية باختيار أو فرض اسم معين على الكويت لترشيحه لرئاسة أحد القطاعات في جامعة الدول العربية؟



2 - هل صرح أو لمح الأمين العام لجامعة الدول العربية بسحب رئاسة القطاع والمنصب في جامعة الدول العربية من الكويت في حال لم تجدد أو تمدد الكويت للشخص الذي يرغب الأمين العام في التجديد له؟



3 - ما الجهة الرسمية التي تملك حق ترشيح السفراء الكويتيين للعمل في الهيئات العربية والدولية؟



4 - هل لوزارة الخارجية دور في ترشيح السفراء لتولي مناصب في الهيئات العربية والدولية خارج الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب لماذا سمحت وزارة الخارجية للأمين العام بالتدخل لاختيار شخصيات كويتية لتلك المناصب مما يعد تجاوزا للأعراف الديبلوماسية وتدخلا في شؤون الدول؟



5 - ما مدى صحة تطرق الأمين العام لجامعة الدول العربية لذكر المراجع العليا في الكويت في حديثه مع وزير الخارجية في الكويت؟ إذا كان صحيحا فمتى جاء ذكر المراجع العليا؟ وفي أي موضوع؟ وهل كان هذا الفعل من الأمين العام في حال استخدمت الكويت حقها باختيار الشخص المناسب في تمثيلها بجامعة الدول العربية؟