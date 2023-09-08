القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة نرمين الفقي عن سعادتها بتجسيد شخصية طبيبة متخصصة في جراحات القلب، يتم اتهامها بجريمة قتل في مسلسل «بعد النهاية» المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي، وتدور الأحداث في 15 حلقة.



سر سعادة نرمين هو عودتها الى الدراما بعد غياب، حيث كانت آخر أعمالها، مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» مع سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ورانيا فريد شوقي، كما حلت كضيفة شرف في مسلسل «الكبير أوي 6» مع أحمد مكي قبل عامين.



والمعروف أن الفقي اعتذرت عن عدم المشاركة في عمل درامي عرض خلال رمضان الماضي لأنها لم تقتنع به، وأنها لم تقدم سوى 4 مسلسلات على مدى السنوات العشر الماضية، لكن يعاد عرضها بشكل مستمر، لأنها أعمال مميزة جدا.



وتتمنى نرمين العودة للوقوف على خشبة المسرح بعد تجربتي «دستور يا أسيادنا» و«أنا ومراتي ومونيكا»، ولا تشترط أن يكون لصالح مسرح القطاع الخاص بل الأهم أن يكون عملا مميزا.