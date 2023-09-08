عاطف رمضان



أظهر تقرير شهري صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشهر اغسطس 2023، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان عدد الطلبات القائمة بلغ 91537 طلبا خلال هذا الشهر وعدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة بلغ 1278 طلبا وتم انجاز 24266 معاملة عبر تطبيق سهل.



وحسب التقرير فإن «السكنية» انجزت 135 معاملة عبر موقعها الالكتروني.



وعن المشاريع الاسكانية قيد التوزيع في جنوب مدينة سعد العبدالله جاء في التقرير انه بلغ عدد



الوحدات السكنية 24 الفا و509 وحدة وبلغ عدد القسائم الاسكانية 22 الفا 153 قسيمة وبلغ عدد المنتجات الاسكانية 2356 منتجا.



وعن المخصصين لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2006 فقد بلغ اجمالي عدد المخصصين 6407 مواطنين، كما بلغ عدد اجمالي الوحدات الموزعة خلال الشهر 1114 وحدة وبلغ اجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع 8875 وحدة.



وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية» للمشاريع الاسكانية فقد ذكر التقرير ان في شرق صباح الأحمد السكنية 1184 بيتا منها في العقد الاول 587 بيتا،



نسبة الانجاز التعاقدية لها 56.9% ونسبة الانجاز الفعلية 52.74%، وفيما يخص العقد الثاني 597 بيتا نسبة الانجاز التعاقدية له 59.4% ونسبة الانجاز الفعلية 44.18%.



وفي مدينة صباح الأحمد السكنية 1110 شقق تم الانتهاء من انجاز 720 شقة وجار تسلم 390 شقة نسبة الانجاز التعاقدية لها 100% ونسبة الانجاز الفعلية 96.46%.



وفي توسعة الوفرة 53 قسيمة صناعية نسبة الانجاز التعاقدية لها 27.27% ونسبة الانجاز الفعلية 19.60%.



ووفق التقرير بلغ عدد المباني العامة تحت التنفيذ 53 مبنى منها 3 مبان في المطلاع وفي شرق صباح الأحمد السكنية 16 مبنى وجنوب عبدالله المبارك 31 مبنى وتوسعة الوفرة 3 مبان.



كما أظهر التقرير ان عدد المباني العامة المسلمة للجهات خلال اغسطس مبنى واحد وعدد المناقصات الانشائية والخدمات التي تم طرحها 4 مناقصات، وهي مناقصة مركز فتيات في مدينة جابر الأحمد، ومناقصة مركز شباب في مدينة صباح الأحمد السكنية قطاع B، ومناقصة مركز فتيات في مدينة صباح الأحمد السكنية قطاع D، ومناقصة مركز صحي في مشروع خيطان.



ووفق التقرير بلغ عدد العقود الانشائية والخدمات التي تم توقيعها عقدين هي توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة 12 محطة رئيسية جهد 132/11 ك.ف بالضواحي غير السكنية بمشروع المطلاع، وإنشاء وإنجاز وصيانة اعمال تطوير الطرق والبنية التحتية وأعمال خزان الري ومحطات كهرباء فرعية للمحور الخدمي في صباح الأحمد السكنية.



وعن شهادات لمن يهمه الأمر لإصدار اذونات البناء، ففي مدينة المطلاع N12 وN5 بلغ عدد الشهادات للقسائم المسلمة 26580 شهادة وللقسائم الجاهزة للتسليم 28228 شهادة وفي جنوب عبدالله المبارك بلغ عدد الشهادات للقسائم المسلمة 3225 شهادة وللقسائم الجاهزة للتسليم 3260 شهادة وفي خيطان للقسائم المسلمة 1364 شهادة وللقسائم الجاهزة للتسليم 1448 شهادة.