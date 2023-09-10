

وجه النائب خالد الطمار 3 أسئلة إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العملي د.عادل المانع، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ووزير الشئون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، بشأن مخالفات في توسعة إحدى مدارس وحضانات منطقة سلوى.



وجاء في مقدمة سؤال وزير التربية الآتي: لا يخفى على الجميع ما تعانيه المناطق السكنية التي توجد بها مدارس خاصة من زحام كبير، فضلا عن تعرض السكان لخطر الحوادث والتأخر في خروجهم للعمل وهذا ما تعانيه منطقة سلوى على وجه الخصوص، الأمر الذي أصبح معاناة يومية لهم عن خروجهم من منازلهم بسبب تواجد تلك المدارس في المناطق السكنية ومما زاد الأمر ضررا عليهم قيام إحدى المدارس بالحصول على توسعة والتي ستزيد عدد الطلاب بالمدرسة إلى 500 طالب، وبناء على ذلك يرجى إفادتنا بالتالي:



1 ـ ما السند القانوني الذي حصلت عليه المدرسة في الحصول على توسعة مبناها؟



2 ـ ما المدارس التي خاطبت وزارة التربية بمنطقة سلوى بشأن توسعة مبانيها آخر خمس سنوات وحتى تاريخ هذا السؤال؟



3 ـ يرجى تزويدنا بنسخة من جميع المخاطبات الواردة من المدارس الخاصة بمنطقة سلوى إلى الوزارة بشأن توسعة مبانيها.



4 ـ هل هناك مدارس حصلت على موافقات بالتوسعة لمبانيها لاستيعاب عدد من الطلاب الجدد؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الموافقات مع توضيح أسباب الموافقات.



وجاء في مقدمة سؤال وزير البلدية ما يلي: لا يخفى على الجميع ما تعانيه المناطق السكنية التي توجد بها مدارس خاصة من زحام كبير، فضلا عن تعرض السكان لخطر الحوادث والتأخر في خروجهم للعمل، وهذا ما تعانيه منطقة سلوى على وجه الخصوص، الأمر الذي أصبح معاناة يومية لهم عن خروجهم من منازلهم بسبب تواجد تلك المدارس في المناطق السكنية، ومما زاد الأمر ضررا عليهم قيام إحدى المدارس بالحصول على توسعة والتي ستزيد عدد الطلاب بالمدرسة إلى 500 طالب. وبناء على ذلك، يرجى إفادتنا بالتالي:



1 ـ يرجى تزويدي بنسخة من موافقات البلدية على أي توسعة للمدارس الخاصة بمنطقة سلوى لآخر خمس سنوات حتى تاريخ هذا السؤال.



2 ـ ما المبررات التي كانت سببا في حصول مدارس خاصة على توسعات لمنطقة سلوى؟ يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الأسباب.



3 ـ يرجى تزويدنا بكل الاستثناءات التي تم منحها للمدارس الخاصة بمنطقة سلوى بآخر خمس سنوات حتى تاريخ هذا السؤال.



4 ـ هل هناك أي قرارات تمنع التوسعة للمدارس في مناطق السكن الخاص أو قرارات تسمح بذلك؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من تلك القرارات لآخر خمس سنوات حتى تاريخ هذا السؤال.



5 ـ يرجى تزويدنا بنسخة من نموذج موافقات الجيران المعتمد مع توقيع الجيران سواء لبناء أو توسعة مبنى مدرسة خاصة بمنطقة سلوى آخر خمس سنوات حتى تاريخ هذا السؤال.



وجاء في مقدمة السؤال الثالث لوزير الشؤون ما يلي: لا يخفى على الجميع ما تعانيه المناطق السكنية التي توجد بها مدارس خاصة من زحام كبير فضلا عن تعرض السكان لخطر الحوادث والتأخر في خروجهم للعمل الأمر الذي أصبح معاناة يومية للمواطنين عند خروجهم من منازلهم بسبب كثرة الحضانات الخاصة بمنطقة سلوى وبناء على ذلك يرجى إفادتنا بالتالي:



1 ـ يرجى تزويدي بنسخة من مخاطبات الحضانات الخاصة سواء للبناء أو التوسعة بمنطقة سلوى لآخر خمس سنوات حتى تاريخ هذا السؤال.



2 ـ ما مبررات وزارة الشؤون الاجتماعية بالموافقة على بناء أو توسعة أي حضانة بمنطقة سلوى آخر خمس سنوات وحتى تاريخ هذا السؤال.



3 ـ يرجى تزويدنا بكل الاستثناءات التي تم منحها للحضانات الخاصة بمنطقة سلوى بآخر خمس سنوات حتى تاريخ هذا السؤال.



4 ـ ما الشروط الواجب توافرها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لمنح الموافقات لإنشاء حضانات خاصة وهل تم تطبيقها على كل الحضانات بمنطقة سلوى؟