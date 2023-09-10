ما صفة الهيئة التنفيذية لدى جامعة الكويت لاعتماد مراسلات «الإدارية»؟



وجّه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:



1 - هل صحيح انه تمت موافقة جامعة الكويت على تحديد موعد انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة جامعة الكويت بناء على مراسلات من الهيئة التنفيذية؟



2 - إذا كان صحيحا، فما صفة الهيئة التنفيذية لدى جامعة الكويت لاعتماد مراسلاتها وقراراتها بشأن تحديد مواعيد الانتخابات؟



3 - هل قامت الهيئة الإدارية الحالية لاتحاد طلبة جامعة الكويت والتي هي صاحبة الاختصاص الحقيقي بالإعلان عن موعد الانتخابات وفتح باب الترشيح وتحديد أماكن الاقتراع بحسب دستور الاتحاد ولائحة تنظيم الانتخابات، بإرسال أية مخاطبات لجامعة الكويت في هذا الشأن حسبما هو معتاد في كل عام؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فعلى أي أساس سيتم تحديد موعد الانتخابات؟