

وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، قال في مقدمته: قامت وزيرة الأشغال العامة بزيارة لدولة قطر للاطلاع على ما قامت به قطر في مجال الطرق وصيانتها وما يتعلق في موضوع الأسفلت.



وطالب بإفادته وتزويده بالآتي:



1 - أسماء الوفد المرافق وما وظيفة كل منهم؟



2 - هل شمل الوفد مختصين من الوزارة من العاملين في مجال الطرق وصيانتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بأسمائهم وجنسياتهم ووظيفة كل منهم وتاريخ استلام كل منهم لوظيفته؟ وإذا كانت الإجابة النفي يرجى تزويدي بالأسباب التي حالت دون مشاركتهم بالوفد؟