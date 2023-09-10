

عبدالكريم العبدالله



احتفلت جمعية العلاج الطبيعي الممثل الرسمي للكويت في الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي باليوم العالمي للمهنة بمجمع الأفنيوز تحت شعار هذا العام «التهاب المفاصل» وأكدت رئيسة جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس أهمية دور العلاج الطبيعي في علاج التهاب المفاصل، حيث يلعب دورا مهما مع مرضى التهاب المفاصل الحادة والمزمنة، وذلك وفق الاعراض المرضية التي يعاني منها المصاب، مثل تقليل الألم «باستخدام العلاج الكهربائي واليدوي»، وتحسين المدى الحركي والقوة العضلية من خلال مختلف أنواع التمارين العلاجية وتخفيف الورم الموضعي باستخدام العلاج الثلجي وغيره، فضلا عن تعزيز الاعتماد على النفس من خلال تأهيل المصاب للقيام بالاعمال اليومية مثل تحسين التوازن اثناء الوقوف والمشي باستخدام الدرج وغيرهما باستقلالية دون الحاجة لمساعدة خارجية. وأشارت الخميس الى أن التهاب المفاصل «العظمي» (الخشونة) هو الأكثر شيوعا في الكويت والعالم، ويليه التهاب المفاصل «الروماتويدي» (الروماتيزم) لدى الكبار والاطفال. بدورها، أكدت الامين العام لجمعية العلاج الطبيعي د.عبير التجلي أن نسبة اصابة النساء بالتهاب المفاصل «الروماتويدي» أكثر 3 أضعاف مقارنة بالرجال.



وأوضحت أن جمعية العلاج الطبيعي الكويتية بدورها قامت بتسليط الضوء في احتفالها بمجمع الأفنيوز على هذا المرض من خلال مشاركة نخبة متميزة من اختصاصيي العلاج الطبيعي بمختلف التخصصات، وتم اجراء عدد من اختبارات قوة العضلات مع طرح عدد من الأسئلة حول التهاب المفاصل بشكل عام، حيث كان هناك تفاعل ايجابي من مرتادي المجمع وزوار البوث.