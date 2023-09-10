استغلال معهد الكويت للاختصاصات الطبية كهيئة مستقلة.. واستخدام نظام «وحدات القيمة النسبية»



قدم رئيس قسم الامراض الجلدية في مستشفى الجهراء د.محمد العتيبي عددا من المقترحات لاقت استحسان المسؤولين وتم تطبيق عدد منها في وقت سابق مثل السماح للطبيب باستبدال 30 يوما من رصيد إجازاته خلال سنة اسوة بالمؤسسات العسكرية نظرا لطبيعة عمل الاطباء التي تفرض عليهم الاستمرار في العمل، وإعادة النظر في خصم بدل الخفارة خلال التمتع بالإجازة الدورية وإيجاد بدائل اخرى.



وقال د.العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» ان المقترحات التي تقدمنا بها اخذت في الحسبان وتم العمل بها، مشيرا إلى أن هناك مقترحات أخرى يجب النظر فيها من قبل مسؤولي وزارة الصحة بهدف تطوير العمل في مرافقها، ومنها استغلالية معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» أسوة بالمعمول به في بعض الدول الخليج وأن يكون هيئة مستقلة نظرا لأهمية هذا الصرح الذي أنشئ بمرسوم بغرض النهوض بمستوى الأطباء بعد التخرج ورفع كفاءتهم وتأهيلهم في مختلف التخصصات ومتابعة تدربيهم، والعمل كذلك على تعديل القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2010 للأطباء البشريين والأسنان والمتضمن تقليص المستوى الوظيفي من اختصاصي الى اختصاصي اول سنتين بدلا من 3 سنوات اذا كان الطبيب حاصلا على تخصص دقيق نادر في مجال تخصصه وإعادة النظر في خصم بدل الاختصاص خلال الجمع بين القطاع الحكومي والخاص، والسماح لرئيس القسم بمزاولة المهنة في القطاع الخاص حسب تخصصه اسوة بدول الجوار، واستخدام نظام وحدات القيمة النسبية في «الأوفر تايم»، مؤكدا ان الدراسات بينت ان «الأوفر تايم» لا يرفع الإنتاجية بل يزيد العبء على الميزانية.



وذكر ان الحل هو استخدام نظام «وحدات القيمة النسبية»، كما يجب تشجيع عمل بحوث لتكون شرطا أساسيا في الترقية ولتسهم في تطوير مهارات الطبيب العلمية بحيث يكون متابعا لكل ما هو جديد في مجال تخصصه.