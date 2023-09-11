ثامر السليم



أعلن قسم النقليات بإدارة الخدمات العامة بجامعة الكويت عن موعد التسجيل في خدمة الباصات لتوصيل الطالبات من منازلهن الى مواقع الجامعة المختلفة للفصل الدراسي الأول، ابتداء من الأحد 17 الجاري ولمدة 3 أسابيع من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 1 ظهرا في بهو الدور الأرضي المقابل لمبنى الإدارة الجامعية بمدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية)، حيث انها تسهل على الطالبات الوصول الى المقر الجامعي ونقلهن من منازلهن الى أماكن محاضراتهن والعكس.



واكد ضرورة إحضار كل من صورة الجدول الدراسي للفصل الأول للطالبة، وصورة من الهوية الجامعية أو البطاقة المدنية للطالبة، مع دفع رسوم التسجيل بالخدمة مقدارها 15 دينارا تدفع عن طريق «كي.نت» فقط.