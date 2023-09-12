انتهت الفنانة بلقيس فتحي من تصوير فيلم وثائقي خاص في إحدى المبادرات الخيرية ضمن مشاركتها في مبادرة «صناع الأمل»، وكانت المهمة بمدينة أسوان في مصر.



ورفضت بلقيس الحديث عن تفاصيل المهمة الخاصة، واكتفت بالقول إنها سنحت أمامها هذه الفرصة في الوقت المناسب لتعرف قيمة النعم التي لديها، مؤكدة حسب موقع «نواعم»، أن الفيلم سيتم عرضه قريبا عبر منصات «السوشيال ميديا» والشاشات التلفزيونية أيضا.



على صعيد آخر، انتشر عدد من الشائعات مؤخرا حول ارتباط بلقيس وهو ما نفته تماما، مؤكدة أنها كانت تمازح الجمهور وقتها.



وتستعد بلقيس لاختيار عمل غنائي جديد لتقوم بتصويره فيديو كليب خلال الفترة المقبلة بعد نجاح أغنيتها الأخيرة «ألف روح» التي حققت ملايين المشاهدات فور عرضها.