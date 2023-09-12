الشاعر كريم يذكرني بعبدالوهاب محمد.. وعمر دونجا من أهم المخرجين



بشار جاسم



طرحت النجمة العربية لطيفة ثالث أغاني ألبومها الجديدة أغنية «ناس كثير» وهي من إخراج المخرج المميز عمر دونجا، حيث تخطت مشاهدات الأغنية في الأيام الاولى المليوني مشاهدة، وظهرت لطيفة في الكليب بشكل مختلف وفكرة جديدة، كما أنها ظهرت بآخر كوبليه من الكليب وجعل جمهورها يتساءل لماذا.. وكما بدت بقصة الكليب ان لطيفة تكشف ناس كثير.



«الأنباء» هاتفت لطيفة المتواجدة بالقاهرة وسألتها عن كليب الاغنية حيث قالت: أنا عجبني جدا كلام الشاعر المميز كريم حكيم وهو اكثر شاعر يذكرني بالراحل عبدالوهاب محمد اللي كتب لي أغنية من بلدي وأغاني جديدة لم تطرح، وأيضا الرائع للملحن شريف إسماعيل والموزع بيرم والإخراج لعمر دونجا اللي يعتبر من اهم المخرجين على الساحة الفنية حاليا، وعجبني جدا الستوري بورد اللي عاملها المخرج عمر وأنا فخورة بالفكرة والقصة واللي تمثل الواقع وأنا قليل جدا اني أتكلم بكليباتي عن أوضاع الدنيا والناس وبهذا التفصيل وعن الناس وعما وراء القلوب لأن الدنيا ياما توريك ناس والمواقف تكشفهم وأنا شخصيا تعرضت لنفس هذا الشيء اللي حاصل بالكليب سواء بالفن أو الحياة بشكل عام، ونقول خلي بالك من ناس كثير جدا أفعالها بتبين طباعها وصورنا الكليب بمنطقة الجلالة وهي منطقة رائعة بعد العين السخنة بمصر.



وعن ظهورها في آخر الكليب تقول: «ولا عندي أي مشكلة والناس تعودت على ان يكون ظهوري من أول الكليب، لكن لما المخرج عرض علي الستوري وطريقة ظهوري فرحت جدا، وقلت له برافو وجعل ظهوري بالكليب مع الكوبليه الثانية وأنا بقول وأنت ماشي خلي عينك وسط راسك ولله الحمد مشاهدات الأغنية وصلت الى مليونين و700 مشاهدة في 9 أيام والناس بالفعل حبت أجواء الاغنية».



يذكر أن اغنية «ناس كتير» ​كلمات كريم حكيم وألحان شريف اسماعيل وتوزيع بيرم مرغني، وتقول كلماتها:



خلي بالك



ماالي يبعد وقت ضيقة



واللي مايقولش الحقيقة



واللي باع غيرك



وبعد يومين حكالك..



خلى بالك



ماللي يتمسكن في وشك



دا اللي متعود يغشك



واللي بالحنية جالك واشتكالك..



ناس كتير



أفعالها بتبين طباعها



ناس كتير



ضلك عشان الحظ عالى



ناس في يوم



ماتعوزها متصابة في سمعها



ناس في يوم



ماتعوزك أنت بتبقى غالى



وأنت ماشى



والطريق سالك يهلوا



ضاق هتلقى كتير يقلوا



بكرة تنسى وعادى بتلف السواقي



وأنت ماشي



خلى عينك وسط راسك



نقى في الأيام دي ناسك



شوف في وقت الجد



مين هو اللي باقي



ناس في يوم



ماتعوزها متصابة في سمعها



ناس في يوم



ماتعوزك أنت بتبقى غالى