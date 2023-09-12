هنالك الكثير من الأمور التي عليك أن تأخذها بالحسبان قبل اختيار ساعة ذكية، سواء لك شخصيا أو كهدية لأحد ما، وهذا يعتمد على الميزات التي تقدمها الساعة وشكلها وسعرها وغيرها الكثير، لكن الأهم من هذا كله، هو قابلية الساعة أو السوار الذكي للاقتران بهاتفك، حيث لا تقترن جميع الساعات بكافة أنواع الهواتف الذكية.



إلا أن لكل قاعدة استثناء، فتأتي هنا ساعات هواوي الذكية استثناء لهذه القاعدة، والفضل في هذا يعود إلى نظام الاقتران الممتاز بالأنظمة المختلفة التي توفره أجهزة هواوي القابلة للارتداء، لذا، إن كنت ترغب في ساعة ذكية تتوافق بشكل مثالي مع مختلف أنظمة الهواتف الذكية، أو حتى في حال كنت تبحث عن ساعة ذكية تهديها لشخص عزيز ولست على دراية بنوع هاتفه الذكي، فلربما عليك التوجه نحو سلسلة الساعات الذكية من هواوي.



ودعونا نتفق على أن أهم ميزة تتمتع بها الساعات الذكية من هواوي هي قابليتها للاقتران بأي هاتف ذكي متواجد حاليا. لا يهم إن كنت تمتلك هاتفا من هواوي، أو أيا من هواتف iOS أو Androind، فإن ساعات هواوي الذكية ترتبط بشكل سلس مع أي من هذه الهواتف بصرف النظر عن نوع النظام المشغل لها.



وكل ما عليك فعله هو تحميل تطبيق HUAWEI Health على هاتفك، وربطه بساعتك، وها أنت ذا مستعد للاستمتاع بالخصائص الفريدة للساعات الذكية من هواوي. من الجدير بالذكر، أن عملية تحميل تطبيق HUAWEI Health قد تختلف قليلا لكل من أجهزة iOS وAndroid.



وبالنسبة لأجهزة iOS، فإن عملية تحميل تطبيق HUAWEI Health بسيطة، فكل ما عليك فعله هو البحث عن HUAWEI Health في تطبيق App Store ثم تحميله ببساطة!