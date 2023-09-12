استقبل وزير الصحة د. أحمد العوضي، مدير عام «مجلس الصحة الخليجي» لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل، لمناقشة أوجه التعاون بين الكويت ممثلة بوزارة الصحة، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة لدول مجلس التعاون، وذلك من خلال الدور الفعال الذي يقوم به مجلس الصحة، كما جرى خلال اللقاء استعراض المرتكزات الرئيسية للمجلس، والمتمثلة في الوقاية والتوعية والتطوير والدعم الصحي.

هذا، وناقش الدخيل العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ومن أبرزها أداء برنامج وافد، والشراء الموحد الخليجي، كما استعرض تقارير مؤشرات الأداء لمجلس الصحة الخليجي، والخطة التشغيلية للمشاريع المستقبلية.