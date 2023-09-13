تقدم النائب خالد الطمار باقتراح برغبة بأن تتكفل وزارة التربية بنقل جميع التلاميذ بالمراحل التعليمية الثلاث وتفعيل النقل الجماعي للطلاب من المنزل إلى المدرسة ومن المدرسة إلى المنزل، وذلك بتوفير باصات تخصص لهذا الغرض.



وقال في مقدمة الاقتراح إن المناطق الداخلية والطرق الرئيسية تعاني من الازدحام المروري المستمر، خاصة بالفترة الصباحية عند الخروج للدوام الرسمي وخروج الطلاب للمدارس، وكذلك المناطق التي تقع فيها المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة الأمر الذي يتطلب تنفيذ حلول عاجلة من شأنها المساهمة في تخفيف هذا الازدحام وكذلك رفع الحرج عن الآباء ولا يضطرهم إلى الخروج قبـل نـهـايـة الدوام وكثرة السيارات الخاصة أمام الـمـدارس الـتي تؤدي إلى إرباك حركـة السير والمرور أمامها، بل وفي الشوارع المؤدية إليها.



ونص الاقتراح على ما يلي:



«تتكفل وزارة التربية بنـقل جمـيـع التلامـيذ ذكورا وإناثا بالمراحل التعليمية الثلاث (الابتـدائـي والمـتوسـط والثانوي) وتفعيل النقل الجماعي للطلاب من المنزل إلى المدرسة ومن المدرسة إلى المنزل، وذلك بتوفير باصات تخصص لهذا الغرض مطابقة للاشتراطات الأمن والسلامة والوقاية، على أن يكون استقبال التلميذ في الباص من أمام منزله عند الذهاب، ومن داخل فناء المدرسة عند العودة».



كما وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قال في مقدمته، تعتبر مؤسسة الموانئ الكويتية أحد أهم الروافد المالية للدولة وتسكين الشواغر الوظيفية بها من أهم الخطوات اللازمة لاستكمال إجراءاتها.



وبناء على ذلك يرجى تزويدنا بالتالي:



1- ما الشواغر الوظيفية الإشـرافـيـة والـقـيادية بالمؤسسة العامة للموانئ خلال عام 2022 و2023؟



2- هل تم تسكين تلك الشواغر خلال الفترة الماضية؟



إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من القرارات الإدارية الصادرة مع تزويدنا بكل الشروط والآلية التي تم اتخاذها لسد هذه الشواغر خلال العام 2022 و2023؟