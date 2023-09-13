تقدم النائب عبدالله تركي الأنبعي باقتراح برغبة، قال في مقدمته، يتم حفر الدراكيل التي يتم تخصيصها للمناطق السكنية في مجرى السيل لتكون مصدا للسيول وحماية المناطق وتتم إعادة توجيه مياه صرف الأمطار على هذه الدراكيل وتكون منفذا لفوائض محطات معالجة مياه الصرف الصحي لتكوين مسطحات مائية في المناطق الصحراوية. وجاء في الاقتراح الذي قدمه النائب عبدالله الأنبعي حول حفر الدراكيل وتخضير المناطق الصحراوية لحماية المناطق السكنية من أخطار السيول التالي:



على أن يتم تخضير محيط هذه المسطحات المائية بحزم من الأشجار لتخضير المناطق الصحراوية والتخفيف من حرارة الجو وتشكيل حماية لمرتادي البر من هذه الحفر الكبيرة ويتم استغلال هذه المياه لري المزارع ومناطق التخضير الصحراوية وتخضير الطرق مما يسهم في حماية المناطق السكنية ومحيطها من أخطار السيول وتعزيز مخزون المياه بدلا من إهداره في مياه البحر، كما يمكن الاستفادة من التربة في قاع هذه البحيرات وإعادة استخدامها في استصلاح الأراضي الزراعية.



ونص الاقتراح على ما يلي: «حفر الدراكيل وتخضير المناطق الصحراوية لحماية المناطق السكنية وما حولها من أخطار السيول واستخدامها للتخفيف من حرارة الجو ومصدات الغبار والاستفادة من التربة وتعزيز مخزون المياه الاستراتيجي».