نتعامل مع جميع الإصابات مثل قطع أو تمزق الأربطة والرباط الصليبي وإصابات الغضاريف والأوتار وخلع المفاصل

من أكثر المعوقات المؤثرة على نجاح العلاج الطبيعي عدم التزام المرضى بمدة العلاج المطلوبة وبرنامج التمارين المنزلية

عبدالكريم العبدالله



كشفت اختصاصي أول علاج طبيعي في وحدة الطب الرياضي في مستشفى الرازي د.إيمان يوسف ميرزا عن توجه لإنشاء مركز طب رياضي متكامل يحتوي على جميع الأقسام الطبية وذلك لتوفير خدمات شاملة لمرضى الإصابات الرياضية. وذكرت ميرزا في حوار مع «الأنباء» أن وحدة الطب الرياضي في مستشفى الرازي تتعامل مع جميع الإصابات الرياضية، مشيرة إلى أن الوحدة تتعامل مع العديد من الإصابات الرياضية مثل قطع الرباط الصليبي، وإصابات الغضاريف، وقطع أو تمزق الأربطة والأوتار، بالإضافة إلى خلع المفاصل. وبينت أن العلاج بالليزر يعد من احدث الطرق العلاجية واكثرها فاعلية ويستخدم على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في العلاج الطبيعي. وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملا:



في البداية، هل من الممكن إعطاءنا نبذة تعريفية عن التخصص الذي تحملينه في مجال العلاج الطبيعي؟



٭ تخصصي الدقيق في العلاج الطبيعي هو علم أمراض الأوتار، حيث إني حاصلة على درجة الدكتوراه في العلاج الطبيعي في تخصص أمراض الأوتار من جامعة موناش في استراليا.



ويهتم هذا التخصص بكل ما هو متعلق بأمراض وإصابات الأوتار التي قد تصيب الأشخاص الرياضيين، وكذلك غير الرياضيين كالتهاب الأوتار الحاد والمزمن وقطع الأوتار، ويختص بالطرق المتعلقة بعلاجها وكيفية المحافظة على صحة وسلامة الأوتار.



الطب الرياضي



حدثينا عن وحدة الطب الرياضي في مستشفى الرازي؟



٭ في وحدة الطب الرياضي التابعة لقسم العلاج الطبيعي يقوم اختصاصيو العلاج الطبيعي بالتعامل مع جميع أنواع الإصابات الرياضية، حيث يحرصون على توفير أفضل الطرق والوسائل العلاجية اللازمة لعلاج المرضى، وذلك في مختلف مراحل الإصابة.



ما الإصابات التي تتعاملون معها في هذه الوحدة؟ وهل لكم تعامل مع مصابي حوادث السيارات؟



٭ نتعامل مع العديد من الإصابات مثل قطع الرباط الصليبي، وإصابات الغضاريف، وقطع أو تمزق الأربطة والأوتار، فضلا عن خلع المفاصل وغيرها الكثير.



ودور العلاج الطبيعي كبير ومهم جدا في مثل هذه الحالات، حيث قد يتدخل اخصائي العلاج الطبيعي لعلاج بعض هذه الحالات قبل خضوعها للجراحة وفي بعض الأحيان تكون الجراحة غير مطلوبة، حيث قد يحتاج المريض فقط للخضوع إلى جلسات علاج طبيعي مكثفة.



متى يتدخل اختصاصي العلاج الطبيعي في العلاج، بدلا من التدخل الجراحي؟



٭ في بعض الإصابات قد لا يحتاج المريض للخضوع إلى الجراحة ويكون العلاج فقط عن طريق العلاج الطبيعي وهذا الأمر يعتمد بشكل كبير على شدة ونوع الإصابة، وعمر المريض، ومستوى نشاطه البدني والرياضي وحالته الصحية العامة.



وفي أحيان أخرى يتم اللجوء إلى العلاج الطبيعي قبل أخذ قرار الجراحة، وذلك لإعطاء المريض فرصة التحسن دون تدخل جراحي إذا امكن الأمر.



ما الخطط المستقبلية لوحدة الطب الرياضي في مستشفى الرازي؟ وهل هناك توجه للتوسع بها؟



٭ هناك العديد من الخطط المستقبلية، ومنها إنشاء عيادات تخصصية في وحدة الطب الرياضي مثل عيادة التأهيل للعودة للرياضة، وعيادة أمراض الأوتار، والتي تم بدء العمل فيها منذ يوليو الماضي والتي تستقبل المرضى الذين يعانون من أمراض وإصابات متعلقة بالأوتار.



كما أن هناك أيضا توجها لإنشاء مركز طب رياضي متكامل يحتوي على جميع الأقسام الطبية، وذلك لتوفير خدمات شاملة لمرضى الإصابات الرياضية.



حدثينا عن تطور الأجهزة والعلاج في وحدة الطب الرياضي؟



٭ في السنوات الأخيرة أصبح هناك تطور كبير فيما يخص أجهزة ومعدات العلاج الطبيعي، إذ تحتوي وحدة الطب الرياضي على العديد من تلك الأجهزة والمعدات منها جهاز الليزر، وجهاز الموجات التصادمية عالية التردد، وجهاز العلاج بالتبريد والضغط.



ويتم استخدام هذه الأجهزة على شريحة كبيرة من المرضى بشكل يومي، وذلك للتخفيف من الألم والتورم أو لتعزيز عملية التئام الأنسجة والتشافي.



هل لديك نصائح لتقديمها للمرضى بخصوص الإصابات الرياضية؟



٭ برأيي فإن حدوث إصابات رياضية أمر يصعب تفاديه بشكل كلي، ولكن هناك بعض الطرق التي تقلل من فرصة حدوث الإصابات ومنها ممارسة تمارين الإحماء بانتظام، ولمدة لا تقل عن 10 دقائق قبل البدء بالنشاط البدني، حيث تقوم تمارين الإحماء على زيادة معدل ضربات القلب وزيادة تدفق الدم والأوكسجين إلى العضلة، الأمر الذي يحسن من مرونة العضلة وقدرتها الانقباضية، وبالتالي يحسن الأداء الرياضي ويمنع الإصابات، كذلك من المهم ارتداء الأحذية المناسبة لنوع الرياضة، وشرب كمية كافية من السوائل.



هل تشجعين على الالتحاق بالمهنة؟



٭ بالتأكيد، حيث إن مهنة العلاج الطبيعي تعد من أهم المهن الطبية ولها دور كبير وأساسي في المنظومة الطبية، حيث لا يخلو مستشفى أو مركز طبي متكامل من وجود قسم العلاج الطبيعي.



هناك علاج بالليزر للإصابات الرياضية؟ هل تحدثينا عنه؟



٭ العلاج بالليزر يعد من احدث الطرق العلاجية وأكثرها فاعلية ويستخدم على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في العلاج الطبيعي.



ويعمل جهاز الليزر على تسريع الدورة الدموية في المكان المصاب، وبالتالي يساعد في تسريع التئام الأنسجة.



كما يستخدم الليزر في علاج الكثير من الأمراض والمشاكل المتعلقة بالإصابات الرياضية مثل آلام وشد العضلات، والتهاب الأوتار، وخشونة المفصل، والآلام الناتجة عن العمليات الجراحية أو الإصابات، ووفقا للأبحاث والملاحظات السريرية فإن العلاج بالليزر يؤدي إلى تحسن كبير وملحوظ في مستوى الألم وأعراض المريض.



ما المعوقات التي تواجه عملية العلاج في الإصابات الرياضية؟



٭ من أكثر المعوقات التي نواجهها وتؤثر على نجاح العلاج الطبيعي هو عدم التزام المرضى بمدة العلاج المطلوبة، وكذلك عدم التزامهم ببرنامج التمارين المنزلية الموصوف من قبل اختصاصي العلاج الطبيعي، وهذا الأمر يقلل من فرصة نجاح العلاج بشكل كبير، ويؤثر بالتالي على صحة ووضع المريض، كما أن العلاج الطبيعي يتطلب صبرا ومثابرة والتزاما من المريض حتى يصل إلى النتائج الإيجابية المتوقعة.