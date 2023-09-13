بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى البلاد تشانغ جيانوي أوجه التعاون الإستراتيجي بين البلدين الصديقين.



وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، ان الشيخ أحمد الفهد استقبل السفير جيانوي في قصر السيف أمس بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



وأضافت انه تم خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين وما يشهده من تقدم وتطور للوصول به إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة للجانبين.



وذكرت انه تم أيضا تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.



من جهة أخرى، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع وزير الدولة نائب وزير الدفاع الهنغاري تماش فارجا سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الشيخ أحمد الفهد استقبل بقصر السيف أمس فارجا والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم القضايا والموضوعات ضمن محور الزيارة وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.



وذكر انه تم التأكيد على الارتقاء بعلاقات الصداقة إلى مستويات أرحب تلبي الطموحات والتطلعات المشتركة وتخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتعود بالخير والمنفعة على الجميع.