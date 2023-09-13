أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم أن لاعبه ماتيو بوليتانو يعاني من إصابة في عضلة السمانة تعرض لها خلال المشاركة مع المنتخب الإيطالي. وخضع بوليتانو لفحوص طبية في نابولي عقب مغادرة المنتخب الإيطالي المنافس في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس الأمم الأوروبية (يورو 2024).



وخرج بوليتانو مع نهاية الشوط الأول من المباراة التي انتهت بتعادل منتخب إيطاليا مع منتخب مقدونيا الشمالية 1-1 يوم السبت الماضي في سكوبيه.



ولم يعلن نابولي ما إذا كان بوليتانو سيستعيد لياقته في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة المقررة أمام جنوى يوم السبت المقبل في الدوري الإيطالي، أم لا.



من ناحية أخرى، شهد نابولي الذي يدربه المدير الفني رودي غارسيا، عودة لاعب خط الوسط الدنماركي جيسبر ليندستروم إلى صفوف الفريق.