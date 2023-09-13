أسامة أبوالسعود



أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية فتح باب التسجيل لتعليم أبناء الأئمة والمؤذنين غير الكويتيين بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2024/2023 ويستمر التقديم حتى الثلاثاء 31 أكتوبر المقبل.



‏واوضحت الوزارة انه تم وضع عدد من الضوابط والشروط للحصول على المساعدات الدراسية لأبناء الأئمة والمؤذنين غير الكويتيين العاملين بقطاع المساجد 2024/2023 وهي:



1 ـ أن تكون إقامة المتقدم لطلب المساعدة على الوزارة، ومن شاغلي الوظائف الدينية غير الكويتيين ممن يباشر عمله بالمساجد بصفة أصلية.



2 ـ يقتصر الصرف على الأبناء المقيدين في المراحل التعليمية الأساسية (ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي) لدى المدارس الخاصة المعتمدة من التعليم الخاص.



3 ـ ألا يكون أبناء المتقدم لطلب الدعم من ضمن الفئات التي حددتها وزارة التربية بشأن قبول الطلبة غير الكويتيين في المدارس الحكومية.



4 ـ تسديد المصاريف الدراسية بقيمة 300 دينار لكل طالب ولعدد 6 أبناء فقط ناجحين من العام الدراسي الماضي كحد أقصى لكل ولي أمر، ويحق لولي الأمر أن يتقدم للصرف عن أبنائه ذوي الاحتياجات الخاصة المقيدين بتلك المدارس وبحد أقصى 600 دينار كحد أقصى.



وأشارت الى انه سيتم سداد الرسوم المقررة للمدارس المقيد بها أبناء الأئمة والمؤذنين وفقا لميزانية الدعم ولآلية معتمدة لدى قطاع المساجد.



وفيما يخص المستندات المطلوبة، أوضحت وزارة الأوقاف ان هذه المستندات هي: شهادة راتب حديثة وشهادة استمرارية عمل من الإدارة التابع لها، وشهادة نجاح الطالب للعام الدراسي السابق وصورة عنها. رقم الحساب البنكي للمدرسة المقيد بها الأبناء، والرقم المدني للمدرسة، وكذلك شهادة معادلة من إدارة التعليم الخاص بالكويت لشهادة النجاح الموثقة للأبناء الوافدين من بلادهم، وشهادات ميلاد الأولاد وعقد الزواج وصورة عنهم عند التقديم لأول مرة، وجواز السفر للأبناء والزوجة وصور عنها بما يثبت تواجدهم بالبلاد، وكتاب من جهة عمل الزوجة يفيد بعدم استفادتها من دعم التعليم للأبناء حال عملها بجهة حكومية.