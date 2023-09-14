

وجه النائب بدر نشمي سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي.



ونص السؤال على ما يلي: لما كانت للحدائق العامة في المناطق السكنية أهمية بالغة في التوازن البيئي وزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة البيئة لما فيها من فضاء طبيعي يضفي عليها الجمال الطبيعي وتوفر الهواء النقي والشمس وتحد من التلوث البيئي وتقلل الضوضاء والتلوث السمعي والبصري، ما يتيح فرصة لقاطنيها للاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الخلابة والأشجار ما يسهم في تعزيز الراحة النفسية وتخفيف التوتر والضغوط اليومية. كما تسهم في تعزيز الصحة العامة وتحسين اللياقة البدنية وممارسة الأفراد للأنشطة البدنية والتمارين الرياضية، كما لها دور كبير في تعزيز النشاط الاجتماعي حيث توفر مكانا للتجمع والتفاعل الاجتماعي بين السكان ما يسهم في بناء وتعزيز الروابط الاجتماعية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) هل خصصت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مواقع لإنشاء حدائق عامة في منطقة جابر الأحمد السكنية.



(2) ما أسباب تأخير الهيئة في إنشاء حدائق عامة في منطقة جابر الأحمد السكنية؟ وهل أبرمت عقود لإنشاء حدائق عامة بها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقود.