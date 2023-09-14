

وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كالتالي:



نمى إلى علمي أنه تم فتح حسابين بتاريخ 24/12/2015 برقمي 13084460 و13084868 خاصين بالعقارين Wren Houseو Lexicon House في مصرف لويدز، وذلك دون الإبلاغ عنهما، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل تم فتح الحسابين المشار إليهما في التاريخ والأرقام والبيانات المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى إفادتي بالآتي:



أ ـ من المخول وله صلاحية التوقيع بالسحب والإيداع منذ تاريخ فتحهما وحتى تاريخ إجابة السؤال أو تاريخ إغلاقهما؟



ب ـ هل تم تحويل أي مبالغ من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى هذين الحسابين، وما جملة المبالغ المحولة للحسابين وجملة المبالغ التي صرفها؟



ت ـ هل أبلغت الوزارة المختصة بشأن فتح الحسابين المشار إليهما وأحيطت علما بالغرض من فتحهما؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بكتاب إبلاغها إن وجد.



ث ـ ما إجمالي المبالغ المتراكمة في الحسابين، والإجراءات التي اتخذت في شأنها حتى تاريخ إغلاق الحسابين؟ مع تزويدي بتاريخ الإغلاق وأسباب ذلك.



2 ـ تزويدي بعقد الشركات التي تقدم خدمات لإدارة وصيانة العقارين Wren Houseو Lexicon House، وكذلك الفواتير الربع سنوية منذ فتح الحساب وحتى تاريخه والفواتير التي تصدر باسم شركة الصيانة Cushman & Wakefield LLP وتحمل رقم حساب المكتب، والمذكرة المؤرخة في 25/6/2016 من رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار الخاصة العقارين Wren House وLexicon House.



كما وجه سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جاء كالتالي:



يعتبر العمل في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه من الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لمخاطر مهنية وصحية، وقد سبق أن قام فريق من الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع مهندسي الوزارة بزيارات ميدانية لمحطتي الدوحة الشرقية والغربية وانتهى إلى نتيجة خلاصتها بتعرض العاملين بهاتين المحطتين لأضرار صحية والملوثات بتراكيز أعلى من الحدود المسموح بها ورفع تقريره لوكيل وزارة الكهرباء والماء تحت رقم «هـ ع ب/4164» بتاريخ 25/8/2009 وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج العمل بتلك المحطات ضمن الأعمال الشاقة والخطرة والتمتع بالحماية القانونية للقائمين بتلك الأعمال.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة بخصوص التقرير المبين أعلاه، وهل تم التنسيق مع وزارة الصحة ـ إدارة الصحة المهنية ـ لإدراج العمل بمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه ضمن الأعمال الشاقة والخطرة مع تزويدي بكل المكاتبات المتبادلة بين الوزارة والجهات المختصة ونتيجة هذا التنسيق؟



2 ـ إذا كانت الإجابة لا، يرجى تزويدي بالأسباب والمبررات وراء التراخي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن في ضوء تقرير الهيئة العامة للبيئة أعلاه والذي أثبت خطورة العمل في تلك المحطات على صحة وسلامة العاملين فيها وتعرضهم للإجهاد والإصابة بالأمراض وقد يصل الأمر إلى الوفاة حسب التقرير.