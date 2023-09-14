

نظمت شركة صناعات الغانم «مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم» للعام الثاني على التوالي، وتزامنا مع موسم العودة إلى المدارس، حملة لتجهيز ألفين حقيبة مدرسية، تبرعت بها لصالح جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك لتوزيعها على الأسر المتعففة في الكويت الذين ترعاهم الجمعية. جاء ذلك بمشاركة عشرات من موظفي الشركة، كجزء من الشراكة الاستراتيجية والعلاقة الوطيدة التي تجمع بين المؤسستين.

وفي أجواء مفعمة بالتكاتف والعطاء، شارك موظفون من مختلف قطاعات الشركة بفعالية تطوعية نظمتها «صناعات الغانم» والشركات التابعة لها، حيث وفرت الشركة جميع المواد القرطاسية والمعدات المكتبية والحقائب المدرسية، وساهم الموظفون بتجهيز الحقائب بالكامل قبل أن يتم إيصالها إلى مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

كما حرصت الشركة من خلال تنظيم هذه الفعالية على إتاحة المجال للموظفين لاصطحاب أبنائهم وذويهم للمشاركة في هذا النشاط، مرسخين بذلك قيم التطوع والعطاء. وفي بيان صحافي، أكدت إدارة الشركة أن هذا النشاط الخيري يعكس روح التكافل المجتمعي، وهو أحد القيم التي جبل عليها أبناء الكويت، والذي يعد امتدادا للتعاون القائم والمستمر مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي يشار إليها بالبنان في كل أنحاء العالم لما تقدمه من معونة غير مشروطة لكل الفئات المحتاجة.