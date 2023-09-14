عبدالكريم العبدالله



استقبل الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.المنذر الحساوي نقابة العاملين في مجال التغذية العلاجية في القطاعين الحكومي والأهلي لمناقشة المتطلبات والقضايا التي تخص العاملين في هذا المجال.



وذكرت رئيس نقابة العاملين في مجال التغذية العلاجية إيمان العوضي انه تمت مناقشة موضوع فصل «التغذية العلاجية» عن «الإطعام»، ونقل تبعية أقسام التغذية العلاجية من الناحية الفنية إلى رئيس الهيئة الطبية، مشيرة إلى أن الهدف من نقل التبعية هو صحة وسلامة المريض، حيث أصبح الفصل ضروريا جدا.



وبينت العوضي أن الوكيل الحساوي أبدى تفهمه لموضوع الفصل، ووعد بدراسته مع الجهات المختصة في الوزارة.



وأشارت إلى انه سيتم التنسيق بهذا الخصوص مع الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.المنذر الحساوي خلال الأيام المقبلة.