نظمت كلية الطب بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت لقاءها التنويري لطلبتها ولطلبة كليتي طب الأسنان والصيدلة المستجدين للعام الجامعي 2024/2023 بحضور القائم بأعمال العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا د.هبة الحسيني، ومسؤول الفرقة الأولى بالكلية د.فوزي بابكر، وموظفي مكاتب التوجيه والإرشاد بالكليات الثلاث، وذلك بمسرح المركز في الحرم الجامعي بالجابرية.



هذا، ورحبت القائم بأعمال العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا د.هبة الحسيني بالطلبة المستجدين، مخاطبة إياهم بصفوة خريجي المرحلة الثانوية وداعية إياهم إلى الاستمرار بهذه الروح العالية والمثابرة في تحصيل العلم، خاصة وأنهم سيتحملون مسؤولية كبيرة كأطباء المستقبل، مشيرة إلى أن جامعة الكويت على أتم الاستعداد للدعم الدراسي والنفسي لطلبتها ضمن إطار توفير البيئة المناسبة للتعلم، مختتمة حديثها بتمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح في رحلتهم الدراسية.



من جانبه، تطرق مرشد الطلبة المستجدين بالفرقة الأولى د.فوزي بابكر إلى المواد التمهيدية للطلبة ونظام ولوائح الجامعة وقوانينها فيما يخص الحضور وأعذار الغياب المقبولة وغيرها، بالإضافة إلى آلية وكيفية الاختبارات.



وشهد اللقاء التنويري الموحد جولات ميدانية لطلبة كليات الطب، وطب الأسنان والصيدلة للتعرف على مرافق المركز والقاعات والمختبرات الدراسية، تم اختتامها بلقاءات مصغرة لكل كلية على حدة مع القائمين بأعمال العميد والعمداء المساعدين للإجابة عن الاستفسارات الخاصة بكل كلية.