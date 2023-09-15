عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة برنامج البورد الكويتي لأطباء العائلة في معهد الكويت للاختصاصات الطبية د.دينا الضبيب، عن حصول البرنامج على «الاعتراف» من قبل الكلية الملكية البريطانية للممارسين العامين. وذكرت في تصريح لـ«الأنباء»، أن هذا الاعتراف هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يأتي إلى جانب الاعتراف المسبق من قبل الجهة ذاتها لامتحانات البرنامج.



وبينت د.الضبيب أنه تم أيضا الاعتراف ببرنامج إعداد مدرب معتمد «TTT» في بورد طب العائلة، لافتة إلى أن المدربين تلقوا شهادة اعتراف مزاولة التدريب حاليا، مشيدة بدعم وزير الصحة د. أحمد العوضي لتذليله كل العقبات من أمامنا، وشاكرة في الوقت ذاته القائمين على معهد الكويت للاختصاصات الطبية، والمنسقين والمدربين في برنامج طب العائلة ولجان الاعتراف.